JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Herstellers von Lithographiesystemen steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank für besonders aussichtsreiche Unternehmen. Analyst Sandeep Deshpande verwies am Montag in seinem Kommentar auf den in den US-Senat eingebrachten "Match act", der sich negativ auf den Umsatz und Gewinn des Zulieferers der Chipbranche auswirken dürfte. Dieser Gesetzesentwurf sei am 2. April von Senatoren beider Parteien im US-Senat eingebracht worden, mit dem Ziel, vor allem chinesischen Halbleiterherstellern den Zugang zu "kritischen" Fertigungsanlagen zu verwehren, die sie selbst nicht selbst herstellen können. Das würde sich direkt auf Lieferungen von DUV-Systemen des Unternehmens an chinesische Fertiger auswirken./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 12:12 BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 12:12 BST
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Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 1.121EUR auf Tradegate (07. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1515
Kursziel alt: 1515
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1515
Kursziel alt: 1515
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