Flughafen im Westen Irans Ziel von Angriffen
Für Sie zusammengefasst
- Flughafen Chorramabad im Westen Irans bombardiert
- Bericht von Agentur Mehr, Vizegouverneur Lorestan
- Keine Todesopfer, Krieg gegen Iran seit Wochen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Westen Irans ist ein Flughafen Ziel von Luftangriffen geworden. In der Stadt Chorramabad sei der Flughafen bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Lorestan. Bei dem Angriff gab es seinen Worten zufolge keine Todesopfer. Das Ausmaß der Schäden blieb unklar. Seit mehr als fünf Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran./arb/DP/nas
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