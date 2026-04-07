Saudi-Arabien wehrt erneut Angriffe ab

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat erneut Angriffe aus dem Iran abgewehrt. In den letzten Stunden seien 18 Drohnen abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Morgen (Ortszeit) mit. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Die King Fahd Brücke, eine wichtige Verbindung zwischen Saudi-Arabien und Bahrain, war offiziellen Angaben zufolge wegen Angriffsdrohungen stundenlang geschlossen, wurde am Morgen aber wieder geöffnet./jam/DP/nas



