Saudi-Arabien wehrt erneut Angriffe ab
Für Sie zusammengefasst
- Saudi-Arabien schoss 18 Drohnen aus dem Iran ab
- Verteidigungsministerium meldete keine Verletzten
- King Fahd Brücke stundenlang geschlossen, wieder geöffnet
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat erneut Angriffe aus dem Iran abgewehrt. In den letzten Stunden seien 18 Drohnen abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Morgen (Ortszeit) mit. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.
Die King Fahd Brücke, eine wichtige Verbindung zwischen Saudi-Arabien und Bahrain, war offiziellen Angaben zufolge wegen Angriffsdrohungen stundenlang geschlossen, wurde am Morgen aber wieder geöffnet./jam/DP/nas
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