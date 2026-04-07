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    Eurozone

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    Stimmung der Dienstleister trübt sich ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung der Dienstleister in Eurozone getrübt
    • S&P Global PMI Eurozone sinkt auf 50,2 Punkte
    • Gesamtwirtschaft in Eurozone sinkt auf 50,7 Punkte
    Eurozone - Stimmung der Dienstleister trübt sich ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im März wegen der Folgen des Iran-Kriegs eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 1,7 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 50,1 Punkten gerechnet.

    Der Stimmungsindikator liegt leicht über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

    Der Indikator für die Stimmung in der Gesamtwirtschaft der Eurozone gab ebenfalls nach. Der Indexwert sank um 1,2 Punkte auf 50,7 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein etwas stärkerer Rückgang auf 50,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirten hatten auch hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet./jsl/jha/





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