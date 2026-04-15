Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: Hermes, Morgan Stanley, Bank of America und ASML Holding
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Q1-Umsatz
09:00 Uhr, Italien: Ferrari, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
10:30 Uhr, Schweiz: UBS, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Hauptversammlung
12:30 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
18:00 Uhr, USA: Adobe, Hauptversammlung
Niederlande: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
08:00 Uhr, Rumänien: Industrieproduktion 2/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 3/26
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 2/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Empire State Index 4/26
14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 3/26
16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 4/26
20:00 Uhr, USA: Beige Book
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 14:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht 17:20 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 17:50 GBR BoE's Governor Bailey speech 19:00 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 19:45 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 20:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 20:00 USA Fed's Beige Book 20:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 21:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 22:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht
Webinare
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|08:25
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|18:00
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|WH SelfInvest: Extra-Rendite mit Rohstoffen und Futures
|16.04. 08:25
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|17.04. 08:25
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