    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Ihre wichtigsten Termine

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frische Zahlen von: Hermes, Morgan Stanley, Bank of America und ASML Holding

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von: Hermes, Morgan Stanley, Bank of America und ASML Holding
    Foto: picture alliance / Photoshot - picture alliance / Photoshot

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
    07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Q1-Umsatz
    09:00 Uhr, Italien: Ferrari, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
    10:30 Uhr, Schweiz: UBS, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Schweiz: Adecco, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
    18:00 Uhr, USA: Adobe, Hauptversammlung
    Niederlande: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA!
    Short
    1.896,66€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.678,22€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
    08:00 Uhr, Rumänien: Industrieproduktion 2/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:30 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 3/26
    11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 2/26
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Empire State Index 4/26
    14:30 Uhr, USA: Im- und Exportpreise 3/26
    16:00 Uhr, USA: NAHB-Index 4/26
    20:00 Uhr, USA: Beige Book


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEURIndustrial Production s.a. (MoM)
    14:30USAUSANY Empire State Manufacturing Index
    14:30USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    17:20Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    17:50GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    19:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    19:45USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    20:00GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    20:00USAUSAFed's Beige Book
    20:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    21:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    22:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Extra-Rendite mit Rohstoffen und Futures
    16.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16.04. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    17.04. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Frische Zahlen von: Hermes, Morgan Stanley, Bank of America und ASML Holding Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     