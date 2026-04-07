Unitedhealth Group Aktie legt weiter zu - 07.04.2026

Die Unitedhealth Group Aktie konnte bisher um +8,38 % auf 260,10€ zulegen. Das sind +20,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Unitedhealth Group Aktie. Nach einem Plus von +1,58 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 260,10€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.

Der heutige Anstieg bei Unitedhealth Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,81 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,13 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Unitedhealth Group eine negative Entwicklung von -7,55 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Unitedhealth Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,34 % 1 Monat +6,13 % 3 Monate -12,81 % 1 Jahr -44,43 %

Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

Es gibt 908 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 235,09 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,72 %. Humana notiert im Plus, mit +14,14 %. Centene notiert im Plus, mit +4,99 %.

Unitedhealth Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.