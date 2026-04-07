VinFast 30 Prozent höher: Geht es jetzt wieder los?

Die VinFast-Aktie sorgt wieder für Zündstoff: Innerhalb von nur fünf Tagen legte das Papier um rund 30 Prozent zu. Damit ist sie plötzlich wieder auf dem Radar der Zocker und Turnaround-Spekulanten.

Die Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq jedoch mit einem Minus von mehr als vier Prozent ab. Ein Anteilschein kostete bei Börsenschluss 4,35 US-Dollar.

Der Kurssprung kommt nicht aus dem Nichts. VinFast meldete für 2025 weltweit 196 919 ausgelieferte Elektroautos. Noch auffälliger ist, dass der Konzern bei E-Scootern und E-Bikes auf 406.498 Einheiten kam. Für 2026 peilt das Unternehmen bei Zweirädern mindestens das 2,5-Fache des Vorjahres an.

Genau das nährt die Fantasie: Wenn VinFast den Heimatmarkt Vietnam weiter stark besetzt und der Boom bei Zweirädern anhält, könnte aus dem Krisenwert wieder eine echte Momentum-Aktie werden. Die Story ist klar: Wachstum, Stärke im Heimatmarkt und die Hoffnung auf operative Besserung. Diese Schlussfolgerung basiert auf den gemeldeten Auslieferungen und Zielen.

Aber Vorsicht: Die andere Seite ist brutal. Erst vor wenigen Tagen berichtete Reuters, dass VinFast inzwischen erst nach 2027 die Gewinnschwelle erreicht. 2025 stand zudem ein Verlust von fast 4 Milliarden US-Dollar zu Buche. Das heißt: Operativ bleibt der Konzern hoch riskant.

Ist der jüngste Sprint also der Beginn eines echten Turnarounds? Oder ist es nur die nächste heiße Rallye in einem extrem volatilen Dauer-Zock? Genau diese Frage dürfte über den nächsten Kursausschlag entscheiden. 2023 war die Aktie kurzzeitig schon einmal auf 93 US-Dollar gestiegen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



