DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Brauereikonzern dürfte den Ausblick auf 2026 bestätigen, schrieb Mitch Collett in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein frühes Osterfest und ein spätes chinesisches Neujahr dürften dem Unternehmen entgegengekommen sein, während Währungsbewegungen und verzögerte Lieferungen in den USA negative Aspekte seien./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 62,78EUR auf Tradegate (07. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

