UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 77 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Volumina im ersten Quartal dürften sich erneut verbessert haben, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag vor den Zahlen des Brauereikonzerns. Seine Gewinnschätzungen senkte er aufgrund jüngster Währungsbewegungen. Das reduzierte Kursziel reflektiere die gesunkene Sektorbewertung./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 62,78EUR auf Tradegate (07. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

