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    KORREKTUR/Krankenkassen

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    'Lieber etwas teureres Bier und Zigaretten'

    Für Sie zusammengefasst
    • Krankenkassen für höhere Steuern auf Tabak und Alkohol
    • 66 Empfehlungen der Expertenkommission mit 42 Mrd
    • Zweitmeinung vor Knie und Hüftoperationen befürwortet
    KORREKTUR/Krankenkassen - 'Lieber etwas teureres Bier und Zigaretten'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Im 1. Absatz letzter Satz gestrichen. Blatt gab nach Angaben des GKV-Spitzenverbands in dem Interview beim Thema Zucker nur einen weiteren Vorschlag der Expertenkommission für das Gesundheitswesen wieder, bewertete ihn aber nicht.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Höhere Steuern auf Tabak und Alkohol wären aus Sicht der Krankenkassen sinnvoll. "Lieber etwas teureres Bier und Zigaretten als die milliardenteuren Folgeerkrankungen vom Trinken und Rauchen", sagte der Chef des GKV-Spitzenverbands, Oliver Blatt, der "Rheinischen Post".

    Blatt bezog sich dabei auf Vorschläge der Expertenkommission für eine Reform des Gesundheitswesens. Ihre 66 Empfehlungen haben insgesamt ein Volumen von 42 Milliarden Euro. Was davon umgesetzt wird, will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nun prüfen. Schon für 2027 wird eine Finanzlücke von rund 15 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung erwartet.

    Blatt begrüßte auch die Idee der Fachleute, vor teuren Operationen an Knien oder Hüfte eine Zweitmeinung einzuholen. Andere Empfehlungen bewertete der Verbandsvertreter skeptisch, so etwa die Streichung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehegatten ohne Kleinkinder. "An anderen Stellen ließe sich einfacher und schneller mehr Einsparpotenzial erreichen", sagte er.

    Blatt kritisierte Äußerungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, im Falle von Einschnitten bei Honorarzuschlägen womöglich weniger Termine anzubieten. Solche "Drohungen" seien nicht angemessen, meinte Blatt. Die Ärzte müssten sich Veränderungen stellen.

    Gefragt nach dem Sparbeitrag der Krankenkassen verwies Blatt darauf, dass den Kassen bereits ein Sparbeitrag von 100 Millionen Euro auferlegt sei. Zugleich sagte er: "Ich bin mir sehr sicher, dass wir wahrscheinlich in zehn Jahren auch nicht mehr die gleiche Zahl der Krankenkassen haben werden." Schon heute würden ökonomisch wirtschaftliche Zusammenschlüsse geprüft./vsr/DP/zb/nas






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