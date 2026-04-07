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    Sentix-Konjunkturindex bricht wegen Iran-Krieg ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwere Belastung der Konjunktur durch Iran-Krieg
    • Sentix-Indikator fällt im April auf minus 19,2
    • Erwartungen und Lage sinken auf Tiefststand 2025
    Eurozone - Sentix-Konjunkturindex bricht wegen Iran-Krieg ein
    Foto: Siarhei - 356130783

    LIMBURG (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten stark belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fällt im April um 16,1 Punkte auf minus 19,2 Punkte, wie Sentix am Dienstag in Limburg mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit April 2025. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 8,0 Punkte erwartet.

    Deutlich verschlechtert haben sich die Erwartungen und die Lagebeurteilung der Finanzmarktexperten. Beide Werte sanken auf den niedrigsten Stand seit April 2025.

    "Besonders stark belasten die drastisch gesunkenen Erwartungen, die den Gesamtindex für Euroland erheblich nach unten ziehen", kommentierte Sentix und verweist auf die Folgen des Iran-Kriegs. "Investoren erkennen zunehmend, dass das Risiko einer erneuten Rezession wieder in den Fokus rückt."/jsl/jha/





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