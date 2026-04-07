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    Trump-Ultimatum: Eskalation - oder Iran hat gewonnen!

    Damit gerät Trump in eine immer gefährlichere Position: entweder er eskaliert den Krieg gegen den Iran weiter und macht seine Drohungen wahr (Attacken auf Brücken und Energie-Anlagen) - oder er akzeptiert, dass der Iran

    Donald Trump hat ein Ultimatum gesetzt, das heute Nacht ausläuft - aber der Iran zeigt dem US-Präsident den Stinkefinger mit einem Angriff auf die wichtigste Energie-Anlage in Saudi-Arabien. Damit gerät Trump in eine immer gefährlichere Position: entweder er eskaliert den Krieg gegen den Iran weiter und macht seine Drohungen wahr (Attacken auf Brücken und Energie-Anlagen) - oder er akzeptiert, dass der Iran durch die dauerhafte Kontrolle der Strasse von Hormus faktisch zu einer Macht aufsteigt, die den Daumen auf zentralen Teilen der weltweiten Energie-Infrastruktur hat. Teheran aber wird keinesfalls einem Deal zustimmen, der die Öffnung der Strasse von Hormus beeinhaltet - denn das ist Irans wichtigstes Asset..

    Hinweise aus Video:

    1. Aktienmärkte zittern, Ölpreise steigen vor Trump-Frist

    2. Aktienmärkte: Diese 3 Charts warnen vor dem nächsten Crash

     

    Das Video "Trump-Ultimatum: Eskalation - oder Iran hat gewonnen! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick Trump-Ultimatum: Eskalation - oder Iran hat gewonnen! Donald Trump hat ein Ultimatum gesetzt, das heute Nacht ausläuft - aber der Iran zeigt dem US-Präsident den Stinkefinger mit einem Angriff auf die wichtigste Energie-Anlage in Saudi-Arabien.
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