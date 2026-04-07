Donald Trump hat ein Ultimatum gesetzt, das heute Nacht ausläuft - aber der Iran zeigt dem US-Präsident den Stinkefinger mit einem Angriff auf die wichtigste Energie-Anlage in Saudi-Arabien. Damit gerät Trump in eine immer gefährlichere Position: entweder er eskaliert den Krieg gegen den Iran weiter und macht seine Drohungen wahr (Attacken auf Brücken und Energie-Anlagen) - oder er akzeptiert, dass der Iran durch die dauerhafte Kontrolle der Strasse von Hormus faktisch zu einer Macht aufsteigt, die den Daumen auf zentralen Teilen der weltweiten Energie-Infrastruktur hat. Teheran aber wird keinesfalls einem Deal zustimmen, der die Öffnung der Strasse von Hormus beeinhaltet - denn das ist Irans wichtigstes Asset..

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Das Video "Trump-Ultimatum: Eskalation - oder Iran hat gewonnen! " sehen Sie hier..