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    Aktie hat einen Lauf

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    25%-Kursplus in einer Woche: Was ist mit Plug Power los?

    Plug Power liefert zum Wochenstart gleich mehrere positive Signale: Großauftrag, steigende Margen und neue Führungsstrategie treiben die Aktie kräftig nach oben. Doch reicht das wirklich für eine nachhaltige Trendwende?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie hat einen Lauf - 25%-Kursplus in einer Woche: Was ist mit Plug Power los?
    Foto: Plug Power

    Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power sorgt nach langer Schwächephase wieder für positive Schlagzeilen. Auslöser ist ein Großauftrag aus Kanada sowie erste operative Fortschritte, die Investoren aufhorchen lassen.

    Die Aktie legte am Montag im US-Handel um mehr als 11 Prozent zu und setzte damit ihre Rallye fort. Bereits in der Vorwoche war das Papier um mehr als 10 Prozent gestiegen. Treiber der Euphorie ist ein Rekordprojekt in der Provinz Québec: Plug Power liefert ein 275-Megawatt-Elektrolyseursystem für das Unternehmen Hy2gen. Es handelt sich um den bislang größten Auftrag in der Firmengeschichte. Der produzierte grüne Wasserstoff soll künftig in der Bergbau- und Agrarindustrie eingesetzt werden.

    Plug Power

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    -96,29 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81

    Parallel zur Kursrallye zog auch die Aktivität am Optionsmarkt deutlich an. Mehr als 68.000 Call-Optionen wechselten den Besitzer – ein klares Signal für gestiegene Spekulation auf weiter steigende Kurse.

    Operativ sendet das Unternehmen ebenfalls positive Signale. Im vierten Quartal 2025 gelang erstmals seit langer Zeit wieder eine positive Bruttomarge von 2,4 Prozent. Im Vorjahr hatte Plug Power noch tiefrote Zahlen geschrieben. Für viele Investoren ist dies ein möglicher Wendepunkt.

    Der neue CEO Jose Luis Crespo setzt zudem auf mehr Transparenz. Am 16. April will er sich in einer offenen Fragerunde auf Reddit direkt den Anlegern stellen. Ziel ist es, Vertrauen zurückzugewinnen und den Weg zurück in die Profitabilität klarer zu kommunizieren. Bis 2028 soll das Unternehmen vollständig schwarze Zahlen schreiben.

    Die kommenden Quartalszahlen im Mai dürften daher zur Nagelprobe werden. Dann wird sich zeigen, ob Plug Power die operative Wende nachhaltig untermauern kann – oder ob die jüngste Rallye bereits zu weit gelaufen ist.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,38 % und einem Kurs von 2,302EUR auf Tradegate (07. April 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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