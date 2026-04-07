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    SUESS MicroTec Aktie klettert deutlich - 07.04.2026

    Am 07.04.2026 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um +3,88 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie klettert deutlich - 07.04.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.04.2026

    Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 52,15 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,95  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,15, mit einem Plus von +3,88 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SUESS MicroTec über einen Zuwachs von +14,14 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +8,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,18 %. Im Jahr 2026 gab es für SUESS MicroTec bisher ein Plus von +28,32 %.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,68 %
    1 Monat -1,18 %
    3 Monate +14,14 %
    1 Jahr +79,29 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 997,83 Mio. € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,12 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,43 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +5,38 %
    +9,30 %
    -1,18 %
    +14,14 %
    +79,29 %
    +107,87 %
    +75,83 %
    +433,08 %
    +116,35 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



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