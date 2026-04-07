Gerresheimer Aktie verliert signifikant - 07.04.2026

Die Gerresheimer Aktie ist bisher um -4,00 % auf 18,000€ gefallen. Das sind -0,750 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,00 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Gerresheimer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -32,88 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -7,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Gerresheimer eine negative Entwicklung von -32,45 % erlebt.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,20 % 1 Monat +0,97 % 3 Monate -32,88 % 1 Jahr -64,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Gerresheimer im Kontext einer möglichen Übernahme durch Silgan/GXI. Angedachter Kaufpreis ca. 41 €/Aktie, Finanzierung/Leverage: aktuell ca. 2,7–3,3x, nach Übernahme ca. 4x–5x, zudem Leasing-/Bonds-Debatte. Zudem werden Q4-EBITDA ca. 978 Mio. USD und Nettoschuld ca. 3,27 Mrd. USD diskutiert und deren Auswirkungen auf die Bewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 621,72 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.