US-Investor Ackman will Universal Music Group für 56 Mrd Euro übernehmen
- Bill Ackman bietet 30,40 Euro je UMG Aktie für 56 Mrd
- Aktionäre erhalten 5,05 Euro bar und 0,77 Aktien
- Verschmelzung mit SPARC geplant, viele Stars bei UMG
WILMINGTON/HILVERSUM (dpa-AFX) - Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital den Musikkonzern Universal Music (UMG) für rund 56 Milliarden Euro übernehmen. Pershing bietet insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 78 Prozent auf den letzten Schlusskurs.
Die Aktionäre von UMG sollen 9,4 Milliarden Euro in bar erhalten, was 5,05 Euro je Aktie entspricht sowie 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft für jede gehaltene UMG-Aktie, wie Pershing Square am Dienstag mitteilte. Die Aktie von UMG legte zuletzt um fast zehn Prozent zu. Die Titel des Großaktionärs Vivendi kletterten um 8,6 Prozent.
Die Pläne von Pershing Square sehen vor, Universal Music mit dem in den USA ansässiges Akquisitionsvehikel SPARC Holdings zu verschmelzen.
Die Universal Music Group hat eine breite Palette von Künstlern unter Vertrag mit Stars wie Taylor Swift, Lady Gaga oder Billie Eilish sowie deutsche Künstler wie Clueso. Vertreter von Universal Music und Großaktionär Vivendi SE lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg ab./err/mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie
Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,55 % und einem Kurs von 2,028 auf Tradegate (07. April 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um +62,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 34,91 Mrd..
Universal Music Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.