US-Investor Ackman will Universal Music Group für 56 Mrd Euro übernehmen

WILMINGTON/HILVERSUM (dpa-AFX) - Der US-Investor Bill Ackman will mit seiner Investmentfirma Pershing Square Capital den Musikkonzern Universal Music (UMG) für rund 56 Milliarden Euro übernehmen. Pershing bietet insgesamt 30,40 Euro je UMG-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 78 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

Die Aktionäre von UMG sollen 9,4 Milliarden Euro in bar erhalten, was 5,05 Euro je Aktie entspricht sowie 0,77 Aktien einer neuen Gesellschaft für jede gehaltene UMG-Aktie, wie Pershing Square am Dienstag mitteilte. Die Aktie von UMG legte zuletzt um fast zehn Prozent zu. Die Titel des Großaktionärs Vivendi kletterten um 8,6 Prozent.