UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies beschäftigte sich in zwei am Dienstag vorliegenden Kommentaren mit dem US-Gesetzesentwurf "Match Act" einerseits und andererseits mit den am 15. April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal. Mit Blick auf den "Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act" schrieb er, dass durch diesen 2026 potenziell etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie negativ betroffen sein könnten. Was das erste Viertel 2026 betrifft, rechnet der Analyst mit einem "starken Bericht". Er schließt die Möglichkeit einer Anhebung der Jahresziele nicht aus und rechnet zudem mit positiven qualitativen Aussagen zu KI./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 1.130EUR auf Tradegate (07. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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