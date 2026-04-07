    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    AKTIE IM FOKUS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carl Zeiss Meditec erholt - Goldman Sachs verhalten optimistsich

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs sieht kurzfristiges Aufwärtspotenzial
    • Aktie erholte sich vormittags um gut drei Prozent
    • Gewinnschätzungen 2026-2028 um 22-29% gesenkt
    AKTIE IM FOKUS - Carl Zeiss Meditec erholt - Goldman Sachs verhalten optimistsich
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach verhalten optimistischen Aussagen von Goldman Sachs zu Carl Zeiss Meditec hat die Aktie am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen. Am Vormittag ging es um gut drei Prozent nach oben auf 25,64 Euro. In der Spitze betrug der Anstieg fast fünf Prozent. Vor gut zwei Wochen waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen.

    Experte Richard Felton von Goldman Sachs macht zumindest auf kurze Sicht Aufwärtspotenzial für die Papiere des Herstellers von Medizintechnik aus. Er begründet dies mit der Aussicht auf Kosteneinsparungen und ein stimmigeres Konzernportfolio. Auch eine Wiederaufnahme der im Januar ausgesetzten Jahresziele 2026 bei der anstehenden Veröffentlichung von Quartalszahlen könne sich positiv auswirken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carl Zeiss Meditec AG!
    Long
    23,63€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26,55€
    Basispreis
    0,14
    Ask
    × 13,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Experte weist auf die zuletzt stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien hin: Diese seien seit Jahresbeginn um 37 Prozent gefallen, während der europäische Gesundheitssektor kaum nachgegeben habe. Die Gewinnschätzungen je Aktie für Carl Zeiss Meditec für 2026 bis 2028 seien seit Jahresanfang um 22 bis 29 Prozent zurückgegangen./bek/jha/

    Carl Zeiss Meditec

    +2,89 %
    +7,77 %
    +4,32 %
    -41,09 %
    -47,03 %
    -80,24 %
    -81,02 %
    -12,89 %
    -45,26 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (07. April 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +7,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd..

    Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -14,13 %/+24,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Carl Zeiss Meditec erholt - Goldman Sachs verhalten optimistsich Nach verhalten optimistischen Aussagen von Goldman Sachs zu Carl Zeiss Meditec hat die Aktie am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen. Am Vormittag ging es um gut drei Prozent nach oben auf 25,64 Euro. In der Spitze betrug der Anstieg fast …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     