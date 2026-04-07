AKTIE IM FOKUS
Carl Zeiss Meditec erholt - Goldman Sachs verhalten optimistsich
- Goldman Sachs sieht kurzfristiges Aufwärtspotenzial
- Aktie erholte sich vormittags um gut drei Prozent
- Gewinnschätzungen 2026-2028 um 22-29% gesenkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach verhalten optimistischen Aussagen von Goldman Sachs zu Carl Zeiss Meditec hat die Aktie am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen. Am Vormittag ging es um gut drei Prozent nach oben auf 25,64 Euro. In der Spitze betrug der Anstieg fast fünf Prozent. Vor gut zwei Wochen waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen.
Experte Richard Felton von Goldman Sachs macht zumindest auf kurze Sicht Aufwärtspotenzial für die Papiere des Herstellers von Medizintechnik aus. Er begründet dies mit der Aussicht auf Kosteneinsparungen und ein stimmigeres Konzernportfolio. Auch eine Wiederaufnahme der im Januar ausgesetzten Jahresziele 2026 bei der anstehenden Veröffentlichung von Quartalszahlen könne sich positiv auswirken.
Der Experte weist auf die zuletzt stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktien hin: Diese seien seit Jahresbeginn um 37 Prozent gefallen, während der europäische Gesundheitssektor kaum nachgegeben habe. Die Gewinnschätzungen je Aktie für Carl Zeiss Meditec für 2026 bis 2028 seien seit Jahresanfang um 22 bis 29 Prozent zurückgegangen./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (07. April 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um +7,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -14,13 %/+24,90 % bedeutet.
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Solche substanzlosen Beiträge gehören in das AfD-Forum und sind hier bei Carl Zeiss völlig fehl am Platze.
ich würde das nicht so pessimistisch sehen, wie viele hier im Board. Ich war bei Suess investiert, die wurden runtergeprügelt ohne Ende....und dann ging es doch schnell wieder steil bergauf.