Medaro Mining gibt Explorationsprogramm auf Projekt Clay Howells West in Ontario bekannt

Vancouver, British Columbia – 6. April 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein geplantes Phase-1-Explorationsprogramm auf dem unternehmenseigenen Seltenerdmetall-(„REE“)-Projekt Clay Howells West (das „Projekt“) im Norden von Ontario bekannt zu geben.

Das Phase-1-Programm dient der Ermittlung und Priorisierung von Zielgebieten durch die Zusammenstellung historischer und regionaler Datensätze sowie durch erste Explorationsarbeiten vor Ort. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Desktop-Studien im April 2026 beginnen werden, wobei der Beginn der Explorationsarbeiten vor Ort für Mai 2026 angepeilt wird, vorbehaltlich der Witterungsbedingungen, der Logistik sowie der Verfügbarkeit von Vertragspartnern.

Arbeitsumfang des Phase-1-Explorationsprogramms

Das geplante Phase-1-Programm soll das geologische Verständnis des Unternehmens für das Projekt durch systematische Zielgenerierung, Felderkundungen und Probenahmen vertiefen. Basierend auf dem aktuellen Plan wird das Programm voraussichtlich Folgendes umfassen:

- Desktop-Studie, die die Zusammenstellung und Interpretation historischer und regionaler Datensätze umfasst, einschließlich geologischer Karten und Berichte, historischer Explorationsdaten, magnetischer, radiometrischer und gravimetrischer Datensätze sowie Bewertungsunterlagen

- Bodengestützte radiometrische Untersuchungen unter Anwendung eines tragbaren Gammaspektrometers zur Messung der Gesamtimpulsrate sowie von Kalium, Uran und Thorium und zur Verhältnisanalyse

- Geologische Kartierungen und Prospektionen auf Erkundungsebene mit Schwerpunkt auf lithologischen Kontakten, strukturellen Merkmalen, Alterationszonen und Bereichen mit radiometrischen Anomalien

- Gezieltes Gesteinsprobenahmeprogramm, einschließlich Stichproben und – sofern Ausbisse dies zulassen – selektiver Schlitzproben mit geplanten Multielementanalysen, einschließlich Seltenerdmetalle

- Geochemische Bodenuntersuchungen, die zugängliche Gebiete und Folgeuntersuchungsraster anpeilen und konzipiert wurden, um geochemische Anomalien zu identifizieren

- Integration und Interpretation geologischer, radiometrischer und geochemischer Daten zur Erstellung von Anomaliekarten und einer Rangliste von Explorationszielen

Das Ziel des Unternehmens für Phase 1 besteht darin, geologische Beobachtungen und analytische Daten zu generieren, um die Ermittlung und Priorisierung von Zielgebieten für mögliche zukünftige Arbeitsprogramme zu unterstützen. Die im aktuellen Arbeitsplan vorgesehenen Ergebnisse beinhalten Karten zur Zielgenerierung sowie eine Priorisierung der Explorationsgebiete innerhalb des Projekts.

Der aktuelle Plan sieht für Phase 1 etwa 50 bis 100 Gesteinsproben und etwa 100 bis 200 Bodenproben vor, mit einem standardmäßigen Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm, das zertifizierte Referenzmaterialien oder Leerproben, Feldduplikate, Chain-of-Custody-Verfahren sowie Analysen in akkreditierten Labors umfasst.

Projekt Clay Howells West – Hintergrund und Möglichkeiten

Das Projekt Clay Howells West befindet sich im Norden von Ontario, etwa 50 km nordnordöstlich von Kapuskasing, innerhalb des alkalischen Intrusiv-/Carbonatitkomplexes Clay Howells. Das Projekt liegt in einem Gebiet, das von Syeniten, Carbonatiten, massiven Magnetitvorkommen, durch Verwerfungen alterierten Brekzien und Syenitbrekzien geprägt ist. Die historischen regionalen Datensätze weisen darauf hin, dass magnetische und radiometrische Anomalien im weiteren Komplex mit magnetischen und radiogenen Anomalien in Zusammenhang stehen. Die historischen Explorationsarbeiten in diesem Gebiet reichen bis in die 1950er Jahre zurück und konzentrierten sich weitestgehend auf magnetische Anomalien und nahegelegene Vorkommen.

Mark Ireton, Chief Executive Officer und Direktor von Medaro, sagte: „Das geplante Phase-1-Programm bei Clay Howells West soll das Verständnis des Unternehmens für das Projekt durch einen systematischen und disziplinierten Explorationsansatz vertiefen. Durch die Integration historischer Auswertungsarbeiten mit gezielten Feldaktivitäten zielt Medaro darauf ab, Gebiete für potenzielle Folgeexplorationen zu identifizieren und zu priorisieren.“

Das Unternehmen weist darauf hin, dass sich das Projekt in einem frühen Explorationsstadium befindet. Jegliche Verweise auf nahegelegene Lagerstätten, historische Explorationsarbeiten, die regionale Geologie oder angrenzende Mineralisierungen dienen lediglich dem geologischen Kontext und weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt hin. Medaro hat nicht alle historischen Informationen, auf die in Zusammenhang mit dem Projekt Bezug genommen wird, überprüft, und solche Informationen sollten nicht als zuverlässig erachtet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Berater des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Medaro Mining Corp.

Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen.

Weitere Informationen können Investoren den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca entnehmen.

Im Namen des Unternehmens

Mark Ireton

Chief Executive Officer & Direktor

Medaro Mining Corp.

220 – 333 Terminal Avenue

Vancouver, BC V6A 4C1

mark.ireton@medaromining.com

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die „zukunftsgerichteten Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: des Umfangs, des Zeitplans, der Abfolge und des erwarteten Beginns des Phase-1-Explorationsprogramms im Rahmen des REE-Projekts Clay Howells West; der geplanten Desktopstudien, der radiometrischen Vermessung, der geologischen Kartierung, der Prospektion, der Gesteinsprobenahme, der Bodenprobenahme, der Laboranalysen sowie der Datenintegration und -auswertung; den erwarteten Zielen und Ergebnissen des Phase-1-Programms; der Identifizierung, Abgrenzung, Einstufung und Nachverfolgung von Explorationszielen; der möglichen Weiterentwicklung des Projekts durch zukünftige Explorationsphasen; sowie den allgemeinen Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Bedingungen vor Ort, das Wetter, die Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, analytische Dienstleistungen und andere logistische Aspekte innerhalb angemessener Zeiträume und im Einklang mit den aktuellen Erwartungen zur Verfügung stehen werden; dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel oder Betriebskapital verfügen wird, um das geplante Programm durchzuführen; und dass die Explorationsaktivitäten und -ergebnisse die weitere Entwicklung des Projekts unterstützen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: ungünstige Wetter-, Geländebedingungen oder Zugangsbedingungen; Verzögerungen bei der Mobilisierung oder dem Beginn der Feldarbeiten; Änderungen des Umfangs, des Zeitplans oder der Kosten des Explorationsprogramms; die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Auftragnehmern, Labors, Ausrüstung und Material; Risiken, die der Mineralexploration innewohnen, einschließlich der Tatsache, dass Explorationsergebnisse möglicherweise keinen Hinweis auf eine Mineralisierung geben oder weitere Arbeiten nicht rechtfertigen; Risiken bei der geologischen Interpretation; Risiken bei der Probenahme und Analyse; die Möglichkeit, dass das Projekt nicht wie erwartet voranschreitet; Finanzierungs- und Marktbedingungen; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden; die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Die Medaro Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,14 % und einem Kurs von 0,396EUR auf Tradegate (07. April 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.