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    Das dicke Ende kommt erst noch

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    Trumps Iran-Deadline: So heftig wird es heute bei US-Aktien

    Händler sprechen von einer "gespannten Feder" und rechnen mit klar bezifferbaren Ausschlägen. Welche Szenarien jetzt im Raum stehen.

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    Das dicke Ende kommt erst noch - Trumps Iran-Deadline: So heftig wird es heute bei US-Aktien
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    Kurz vor Ablauf der von Donald Trump gesetzten Frist an den Iran, die am Dienstag um 20:00 Uhr New Yorker Zeit endet, bereiten sich Händler weltweit auf ein breites Spektrum möglicher Szenarien vor. Der US-Präsident hat seine Forderungen zuletzt verschärft und erneut mit massiven Konsequenzen gedroht, sollte Teheran nicht einlenken. Nach Wochen heftiger Kursschwankungen, ausgelöst durch wechselnde Signale aus Washington, herrschen an den Märkten vor allem Frustration und Unsicherheit.

    Viele Investoren reduzieren Risiken, bauen Liquidität auf oder sichern sich über Rohstoffe ab – nicht aus Überzeugung, sondern mangels klarer Orientierung. "Wir hoffen einfach, dass in den nächsten 24 Stunden die Vernunft siegt", zitiert Bloomberg Gary Dugan vom Global CIO Office, der seine Aktienquote reduziert und stattdessen Öl-Positionen aufbaut. Die wiederholten Fristsetzungen und anschließenden Verschiebungen haben die Volatilität auf Mehrmonatshochs getrieben und Händler in einen Zustand permanenter Alarmbereitschaft versetzt. Am Dienstag notiert der VIX bei rund 24,5 Punkten. Werte über 20 deuten in der Regel auf ein hohes Maß an Angst hin.

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    Während sich die Bewegungen an den Märkten zuletzt vergleichsweise ruhig zeigten, bleibt die Spannung hoch. Der US-Dollar kann seine Rolle als sicherer Hafen behaupten, während Ölpreise um 113 US-Dollar je Barrel schwanken. Gleichzeitig warten Investoren auf ein klares Signal, das die Richtung vorgibt.

    Dabei sind die möglichen Reaktionen extrem unterschiedlich. Einige Investoren sehen den Markt als "gespannte Feder" mit erheblichem Aufwärtspotenzial im Falle einer Einigung, während andere vor einem erneuten Rückschlag warnen, sollte der Konflikt eskalieren. "Die Asymmetrie geht nach oben", sagte Hedgefonds-Manager Thomas Hayes, der im Falle einer Lösung ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent sieht, bei einem Scheitern jedoch einen Rückfall um rund 4 Prozent auf jüngste Tiefstände erwartet.

    An den Märkten wächst zugleich die Skepsis gegenüber Trumps wiederholten Ankündigungen. Hideo Shimomura von Fivestar Asset Management sagte, die Märkte begännen, Trumps Drohungen zunehmend weniger ernst zu nehmen. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, während Händler weltweit auf die nächste Entscheidung aus Washington warten.

    Am Devisenmarkt halten sich viele Händler mit Dollar-Positionen liquide, um auf mögliche Verwerfungen reagieren zu können. "Meiner Meinung nach hat der eigentliche Schmerz noch nicht wirklich eingesetzt", warnte Mingze Wu von StoneX Financial.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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