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    Überraschende Erkenntnis

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    Analyst reist zur Straße von Hormus zum Tanker-Zählen: Dann passiert das!

    Am Markt herrscht das Narrativ, die Straße von Hormus sei vollständig dicht. Citrini Research schickt jedoch einen Analysten zum Tanker-Zählen. Dabei zeigt sich: Ganz dicht ist die wichtigste Öl-Route der Welt nicht.

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    Überraschende Erkenntnis - Analyst reist zur Straße von Hormus zum Tanker-Zählen: Dann passiert das!
    Foto: NASA Earth - ZUMA Press Wire

    Während Händler, Reeder und Rohstoffmärkte auf Satellitenbilder und offizielle Stellungnahmen starren, wählte das Research-Haus Citrin International einen drastischeren Weg: Es schickte nach eigenen Angaben einen Analysten direkt an die Straße von Hormus.

    Der Mann reiste demnach auf die omanische Halbinsel Musandam und beobachtete den Schiffsverkehr per Boot. Sein Befund stellt das radikalste Markt-Narrativ infrage: Die Meerenge ist offenbar nicht komplett dicht.

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    Laut dem Analystenbericht, über den CNBC berichtete, bewegen sich weiter Tanker durch die Meerenge, zuletzt etwa 15 Schiffe pro Tag. Das liegt klar unter dem Normalniveau, deutet aber eher auf eine partielle Störung als auf eine vollständige Blockade hin. Besonders brisant: Ein Teil des Verkehrs soll ohne aktives AIS-Signal unterwegs sein und taucht damit in offiziellen Tracking-Daten womöglich gar nicht auf.

    Crittin verweist zudem auf Gespräche mit Fischern, Schmugglern und regionalen Vertretern. Demnach lasse Iran Schiffe selektiv passieren.

    Entwarnung ist das trotzdem nicht. Die Straße von Hormus bleibt eine der wichtigsten Energieadern der Welt. Citrini rechnet deshalb mit einer anhaltenden Risikoprämie am Ölmarkt und bevorzugt länger laufende Engagements auf WTI, konkret: Kontrakte mit Laufzeit bis Dezember 2026.

    Für Anleger heißt das: Nicht nur die binäre Frage zählt, ob die Route offen oder geschlossen ist. Entscheidend ist, wie viel Verkehr tatsächlich durchkommt und wie teuer diese Unsicherheit Öl auf Dauer macht.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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