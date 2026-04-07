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    Hauspreise in der EU weiter gestiegen

    Wirtschaft - Hauspreise in der EU weiter gestiegen
    Foto: Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Hauspreise in der EU sind zuletzt erneut deutlich gestiegen. In der Eurozone kletterten sie im vierten Quartal 2025 um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. In der gesamten EU betrug der Anstieg 5,5 Prozent. Im dritten Quartal 2025 hatten die Hauspreise in der Eurozone ebenfalls um 5,1 Prozent und in der EU um 5,4 Prozent zugelegt.

    Im Vergleich zum dritten Quartal 2025 stiegen die Hauspreise im vierten Quartal um 0,6 Prozent in der Eurozone und um 0,8 Prozent in der EU. Unter den EU-Mitgliedstaaten, fÃ¼r die Daten vorgelegt wurden, verzeichnete Finnland als einziges Land einen jÃ¤hrlichen RÃ¼ckgang der Hauspreise um 3,1 Prozent. Die hÃ¶chsten jÃ¤hrlichen ZuwÃ¤chse wurden in Ungarn mit 21,2 Prozent, Portugal mit 18,9 Prozent und Kroatien mit 16,1 Prozent registriert.

    Im Vergleich zum vorherigen Quartal sanken die Preise in drei Mitgliedstaaten, blieben in einem stabil und stiegen in 22 Mitgliedstaaten. Die RÃ¼ckgÃ¤nge wurden in Frankreich mit 0,7 Prozent, Finnland mit 0,5 Prozent und Estland mit 0,3 Prozent verzeichnet. Die hÃ¶chsten quartalsweisen Anstiege gab es in Slowenien mit 5,1 Prozent, Ungarn mit 4,2 Prozent und Portugal mit 4,0 Prozent.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Hauspreise in der EU weiter gestiegen Die Hauspreise in der EU sind zuletzt erneut deutlich gestiegen. In der Eurozone kletterten sie im vierten Quartal 2025 um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie das EU-Statistikamt Eurostat am …
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