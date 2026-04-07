Ye feiert seinen Geburtstag am 8. Juni mit einer Show im GelreDome; organisiert kostenlosen Bustransport für Fans aus Deutschland

ARNHEM, Niederlande, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Ye, weltweit bekannt als Kanye West, wird an seinem Geburtstag Montag, den 8. Juni 2026, im GelreDome in Arnheim (Niederlande) auftreten. Die Show am 8. Juni wird daher voraussichtlich ein besonders bemerkenswerter Abend werden.

Bislang sind keine weiteren Ye-Shows in Deutschland angekündigt worden. Damit ist Arnheim eine der wenigen Gelegenheiten für Fans in der Region, das Konzert live zu erleben. Die erste Show am 6. Juni im GelreDome ist ausverkauft. Daher ist der 8. Juni die letzte Gelegenheit für die Fans, seine Show in Arnheim zu erleben, die mit dem Geburtstag des Künstlers zusammenfällt.