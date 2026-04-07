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    Ye feiert seinen Geburtstag am 8. Juni mit einer Show im GelreDome; organisiert kostenlosen Bustransport für Fans aus Deutschland

    ARNHEM, Niederlande, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Ye, weltweit bekannt als Kanye West, wird an seinem Geburtstag Montag, den 8. Juni 2026, im GelreDome in Arnheim (Niederlande) auftreten. Die Show am 8. Juni wird daher voraussichtlich ein besonders bemerkenswerter Abend werden.

    Bislang sind keine weiteren Ye-Shows in Deutschland angekündigt worden. Damit ist Arnheim eine der wenigen Gelegenheiten für Fans in der Region, das Konzert live zu erleben. Die erste Show am 6. Juni im GelreDome ist ausverkauft. Daher ist der 8. Juni die letzte Gelegenheit für die Fans, seine Show in Arnheim zu erleben, die mit dem Geburtstag des Künstlers zusammenfällt.

    Für die aus Deutschland anreisenden Fans wird ein kostenloser Bustransport organisiert. Abfahrten sind von mehreren Städten aus möglich, darunter Münster, Düsseldorf, Köln und Duisburg. Weitere Abfahrtsorte finden Sie unter yenetherlands.com.

    Die Konzerte in Arnheim sind Teil von Ye's aktueller Welttournee, die vor kurzem nach der Veröffentlichung seines Albums BULLY begonnen hat, das in über 60 Ländern auf Platz 1 landete. Frühere Aufführungen, u. a. in Los Angeles, erregten aufgrund ihrer groß angelegten Inszenierung und ihres unverwechselbaren Bühnenbilds internationale Aufmerksamkeit.

    Tickets für den 8. Juni sowie Informationen zu Abfahrtsorten und -zeiten sind unter yenetherlands.com erhältlich.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ye-feiert-seinen-geburtstag-am-8-juni-mit-einer-show-im-gelredome-organisiert-kostenlosen-bustransport-fur-fans-aus-deutschland-302735578.html





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