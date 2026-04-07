Nicht nur Öl, Gas und Düngemittel: Auch dieser Rohstoff wird jetzt knapp!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Norsk Hydro

Der Iran-Krieg sorgt nicht nur für Turbulenzen auf dem Aktien- und Anleihenmarkt, da die explodierenden Öl- und Gaspreise die Inflationserwartungen eskalieren lassen, sondern auch auf den Rohstoffmärkten über fossile Brennstoffe hinaus. Die Golf-Staaten und insbesondere die gegenwärtig gesperrte Straße von Hormus sind für viele strategisch wichtige Rohstoffe und Vorprodukte eine bedeutende Exportregion.

Dazu gehören beispielsweise Düngemittel und das Edelgas Helium. Das hat gemeinsam mit dem Anstieg der Energiepreise dazu geführt, dass auch Agrarrohstoffe wie Weizen teurer geworden sind und sich inzwischen eine für die globale Halbleiterproduktion kritische Situation ergeben hat. Selbst bei einem Waffenstillstand, worauf aktuell die Hoffnungen vieler Anlegerinnen und Anlegern ruhen, könnten die Lieferketten nachhaltig gestört sein, da Raketen- und Drohnenangriffe Produktionsanlagen auf absehbare Zeit außer Gefecht gesetzt haben.

Auch bei Aluminium bahnt sich jetzt eine Notsituation an

Unter dem Radar vieler Anlegerinnen und Anleger ist in den vergangenen Wochen und Monaten die Preissteigerungen bei Aluminium geflogen. Das vor allem für die Luft- und Raumfahrt wichtige Industriemetall hat sich seit dem Jahresbeginn um knapp 20 Prozent verteuert. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr beträgt das Plus sogar über 50 Prozent.

Auch für Aluminium sind die Golf-Anrainer ein wichtiger Produzent. Bei der Herstellung von Rohaluminium und Vorprodukten gehören Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate zu den Top 10 der Welt. Sie kommen in der Herstellung zusammen auf einen Weltmarktanteil von 6 Prozent, verbrauchen aber nur rund 2,5 Prozent des weltweit hergestellten Aluminiums und können daher in wichtige Abnehmerregionen wie Europa und China exportieren.

Ein Profiteur dieser Entwicklung ist der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro, welcher auf Platz 7 der weltweiten Rangliste liegt. Dessen Aktie hat gemeinsam mit Aluminium deutlich zugelegt. Dadurch ist ihr ein bedeutender charttechnischer Ausbruch und der Anstieg auf neue Rekordnotierungen gelungen – das könnte aber noch nicht alles gewesen sein!

Norsk Hydro Chartsignale

Starker Aufwärtstrend: Die Aktie von Norsk Hydro befindet sich nach einer längeren Seitwärtsphase in einer Aufwärtsbewegung mit wachsender Dynamik.

Die Aktie von Norsk Hydro befindet sich nach einer längeren Seitwärtsphase in einer Aufwärtsbewegung mit wachsender Dynamik. Charttechnischer Ausbruch: Dem Papier ist ein markanter, technisch unterstützter Ausbruch über das Top aus dem Frühjahr 2022 gelungen.

Dem Papier ist ein markanter, technisch unterstützter Ausbruch über das Top aus dem Frühjahr 2022 gelungen. Neue Allzeithochs: Der Ausbruch hat zu neuen Rekordnotierungen geführt. Diese gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Der Ausbruch hat zu neuen Rekordnotierungen geführt. Diese gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Chance auf Anschlussrallye: Unterstützt auch von einer moderaten Bewertung dürfte die Aktie nach ihren jüngsten Kaufsignalen mittelfristig weiter steigen.

Norsk Hydro: Trotz Leichtmetall kein Leichtgewicht

In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Aluminium-Preis aufgrund der weltweit anhaltend schwachen Industrieproduktion unterdurchschnittlich. Für einen zwischenzeitlichen Angebotsschock sorgte allerdings der Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, da Russland nach China einer der weltweit wichtigsten Aluminium-Hersteller, inzwischen aber mit Sanktionen belegt ist.

Die Aktie von Norsk Hydro spiegelt diesen Trend mit ihrer volatilen Seitwärtsbewegung wider. Erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres begann eine dauerhafte Aufwärtsbewegung, die sich in den zurückliegenden Wochen deutlich verschärft hat.

Die neue Trendbewegung wurde dabei von zahlreichen Kaufsignalen, wie dem Golden Cross der Durchschnittslinien, einem Anstieg der technischen Indikatoren und zuletzt durch den charttechnischen Ausbruch über die früheren Rekordnotierungen bei rund 90 Norwegischen Kronen (NOK; 8,05 Euro) begleitet. Das spricht für Nachhaltigkeit.

Die Chancen zur Oberseite überwiegen

Angesichts der jüngsten Trendverschärfungen beläuft sich das Plus der Aktie seit dem Jahreswechsel auf knapp 46 Prozent. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat sich Norsk Hydro, das auf eine lange Tradition nicht nur als Metallverhütter, sondern auch als Energieerzeuger (vor allem Wasserkraft) zurückblickt, sogar mehr als verdoppelt.

Dadurch ist die Aktie unter Berücksichtigung des Relative-Stärke-Index (RSI) zuletzt kurzfristig überkauft gewesen. Mittelfristig dürften die Chancen zur Oberseite die Abwärtsrisiken überwiegen, denn einerseits wurde die Überhitzung teilweise konsolidiert, während im Trendstärkeindikator MACD noch keine Ermüdungserscheinungen festzustellen sind.

Während der Aktie nach dem Anstieg auf neue Allzeithochs nach oben keine Grenzen gesetzt sind, ist Norsk Hydro zur Unterseite gut abgesichert. Der frühere Widerstand bei 90 NOK ist nun eine Unterstützung. Das gilt auch für die Unterkanten der jeweiligen Aufwärtstrends sowie die gleitenden Durchschnitte. Solange sich die kritische Situation bei Aluminium daher nicht nachhaltig entspannt, dürfte die Aufwärtsbewegung anhalten.

Selbst nach der Verdopplung ist die Bewertung der Aktie noch fair

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung zeigt sich auch nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen Wochen ein attraktives Bild. Das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 14,7 deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 18,7. Im Schnitt ist die Branche mit einem KGVe 2026 von 15,5 bewertet – leichter Vorteil für Norsk Hydro!

Eine Bewertung unter dem Mittel der Vergleichsgruppe liegt auch beim EV/EBITDA-Verhältnis vor, das mit 6,5 (ggü. 8,3) sehr günstig ist. Etwas teurer als die Mitbewerber sind die Norweger dagegen beim Kurs-Cashflow-Verhältnis. Hier liegt eine FCF-Rendite von 4,3 Prozent vor, während die Konkurrenten zweistellige Cashflow-Renditen erzielen.

Dafür kann Norsk Hydro wiederum bei der Dividende punkten, die mit rund 4,0 Prozent deutlich sowohl über dem Gesamtmarkt- als auch dem Branchenmittel liegt. Wer sich hierfür qualifizieren will, muss bis zum Ex-Tag am 8. Mai zugegriffen haben. Die Ausschüttung erfolgt am 19. Mai.

Die Analystenschar kam zuletzt kaum hinterher

Unter Expertinnen und Experten zeigt sich ein gemischtes Bild. Einerseits überwiegen bei 16 Nennungen die zuversichtlichsten Einschätzungen mit 5 Mal "Kaufen" und 4 Mal "Übergewichten". Gleichzeitig gibt es bei 4 Bewertungen mit "Verkaufen" und drei neutralen Studien zur Aktie auch Kritiker und Kritikerinnen.

Das spiegelt sich auch in der großen Breite der Kursziele wider, die zwischen 46 NOK (4,10 Euro) und 102,60 NOK (9,15 Euro) liegen. Im Mittel wird der faire Wert auf 92,25 NOK (8,22 Euro) veranschlagt, was eine Downside von etwa 10 Prozent impliziert. In den vergangenen Wochen ist die Aktie den Einschätzungen der Expertinnen und Experten schlicht davongelaufen.

Norsk Hydro auf einen Blick

ISIN: NO0005052605

NO0005052605 Marktkapitalisierung: 201,6 Milliarden NOK (18,0 Milliarden Euro)

201,6 Milliarden NOK (18,0 Milliarden Euro) Dividendenrendite: 4,0 Prozent

4,0 Prozent KGVe 2026: 14,7

14,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 92,25 NOK (8,23 Euro)

92,25 NOK (8,23 Euro) Aufwärtspotenzial: -10,1 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die Aktie von Norsk Hydro bietet ein Hebel auf die Preisentwicklung von Aluminium, für das sich gegenwärtig eine Knappheit abzeichnet. Mit Produktionsstandorten in Norwegen, aber auch Brasilien, Deutschland und den USA ist das Unternehmen geographisch diversifiziert und sicher aufgestellt. Die Bewertung liegt noch immer unter dem mehrjährigen Mittel, während eine hohe Dividendenrendite winkt. Damit deutet nach dem charttechnischen Ausbruch alles auf ein Anhalten der Rallye hin.

Anlegerinnen und Anleger, welche zugunsten überdurchschnittlicher Ertragschancen auf die Dividende verzichten möchten, können anstatt auf die Aktie auch auf das KO-Zertifikat PK6JR3 setzen. Dabei handelt es sich um ein KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss. Fällt Norsk Hydro unter die Barriere bei 78,47 NOK (7,01 Euro), verfällt PK6JR3 nicht wertlos, sondern bietet eine Rückzahlung von 0,64 Euro, da der Basispreis bei 71,34 NOK (6,37 Euro) liegt. PK6JR3 ist ein Endloszertifikat und bietet aktuell einen Hebel von etwa 3, woraus folgendes Auszahlungsprofil resultiert:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie per Overnight-Gap (Kurslücke) unter die KO-Barriere oder sogar den Basispreis fallen, kann der Rückzahlungsbetrag auch geringer als 0,64 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Alternativ ist auch ein vorzeitiger Ausstieg beim Unterschreiten der 50-Tage-Linie bei gegenwärtig rund 90 NOK (8,02 Euro) zu erwägen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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