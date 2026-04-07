    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Wirtschaft

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ökonomin rechnet mit Inflation von vier bis fünf Prozent

    Wirtschaft - Ökonomin rechnet mit Inflation von vier bis fünf Prozent
    Foto: Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Amherst (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland steht laut der Ökonomin Isabella Weber durch die Irankrise vor tiefgreifenden ökonomischen Einschnitten.

    "Wir können schnell bei vier bis fünf Prozent Inflation landen, es kann also noch deutlich schmerzhafter werden", sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin, die an der University of Massachusetts Amherst lehrt, dem "Spiegel". "Bestimmte Preise wie die für Plastik und seine Grundstoffe sind bereits hochgegangen, und mit dem Rest wird es jetzt schnell gehen. Der Preisschock wird sich durch die gesamte Wirtschaft bewegen. Und die Preise steigen jetzt viel schneller, als sie dann später wieder sinken."

    Wie schlimm es werde, hänge neben der Kriegsdauer und den Preisaufschlägen von Unternehmen auch davon ab, wie stark und wie schnell die Politik nun eingreife. "Die Regierung sollte jetzt handeln, auch mit einem smarten Preisdeckel bei Benzin. Je länger wir warten, desto stärker sickert der Preisschock durchs System", sagte Weber, die sich während der Energiekrise 2022/23 als Miterfinderin des Gaspreisdeckels einen Namen gemacht hatte. "Seit den Siebzigerjahren haben wir nicht mehr über die physische Knappheit von Öl nachgedacht", sagte Weber nun. "In solch einer Lage müssen alle Register gezogen werden."

    In der vom Bundestag zusammen mit der "Einmal-am-Tag"-Regel beschlossenen Pflicht für Mineralölunternehmen, Preissteigerungen zu begründen, sieht Weber einen Schritt in die richtige Richtung. Weil kartellrechtliche Verfahren sich aber "über Jahre hinziehen" könnten, sei sie "kein Ersatz für Preisdeckel, die in der Krise sofort Unsicherheit aus dem Markt nehmen können".

    Weber verlangte zudem, einen Teil der Krisenprofite der Konzerne "sofort" mit einer "Übergewinnsteuer" abzuschöpfen. "Die schlimmsten Zeiten für die Menschheit sollten nicht die besten für die Wirtschaft sein - gerade in Branchen, die zur kritischen Infrastruktur gehören", sagte Weber.




    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Ökonomin rechnet mit Inflation von vier bis fünf Prozent Deutschland steht laut der Ökonomin Isabella Weber durch die Irankrise vor tiefgreifenden ökonomischen Einschnitten."Wir können schnell bei vier bis fünf Prozent Inflation landen, es kann also noch deutlich …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     