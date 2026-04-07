Dermapharm Holding Aktie schmiert ab - 07.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Dermapharm Holding Aktie. Sie fällt um -7,70 % auf 43,15€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Dermapharm Holding Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

Obwohl die Dermapharm Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,79 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +6,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,73 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

Dermapharm Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,82 % 1 Monat +21,28 % 3 Monate +19,79 % 1 Jahr +34,68 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG 07.04.2026 / 10:08 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG 07.04.2026 / 10:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,54 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,56 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,29 %. Roche Holding verliert -0,42 %

Dermapharm Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.