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    Besonders beachtet!

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    Dermapharm Holding Aktie schmiert ab - 07.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Dermapharm Holding Aktie bisher Verluste von -7,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dermapharm Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - Dermapharm Holding Aktie schmiert ab - 07.04.2026
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

    Dermapharm Holding Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Dermapharm Holding Aktie. Sie fällt um -7,70 % auf 43,15. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Dermapharm Holding Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die Dermapharm Holding Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,79 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +6,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,73 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

    Dermapharm Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,82 %
    1 Monat +21,28 %
    3 Monate +19,79 %
    1 Jahr +34,68 %

    Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd.EUR € wert.

    Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG


    EQS Voting Rights Announcement: Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG 07.04.2026 / 10:08 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights …

    Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG 07.04.2026 / 10:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,54 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,56 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,29 %. Roche Holding verliert -0,42 %

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    Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dermapharm Holding

    -8,24 %
    +7,69 %
    +22,94 %
    +20,41 %
    +32,86 %
    +16,13 %
    -25,12 %
    +44,93 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D



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    Markt Bote
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