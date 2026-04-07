UBS stuft STMicro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen im europäischen Halbleitersektor für das erste Quartal nannte Analyst Francois-Xavier Bouvignies ASML, ASMI und STMicro als seine "Top Picks". Bei Nordic Semi sieht er Risiken für die Schätzungen. Für den Sektor der Telekomausrüster bleibt er vorsichtig, Ericsson hält er hier für besonders unattraktiv, wie aus der Einschätzung vom Freitag hervorgeht./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 31,04EUR auf Tradegate (07. April 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,15 € , was eine Steigerung von +10,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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