UBS stuft STMicro auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen im europäischen Halbleitersektor für das erste Quartal nannte Analyst Francois-Xavier Bouvignies ASML, ASMI und STMicro als seine "Top Picks". Bei Nordic Semi sieht er Risiken für die Schätzungen. Für den Sektor der Telekomausrüster bleibt er vorsichtig, Ericsson hält er hier für besonders unattraktiv, wie aus der Einschätzung vom Freitag hervorgeht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 31,04EUR auf Tradegate (07. April 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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