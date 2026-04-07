^Deutsche Lufthansa AG: Frau Grazia Vittadini, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

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| Titel | Frau |

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| Vorname | Grazia |

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| Nachname | Vittadini |

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2. Grund der Meldung

a) Position / Status

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| Vorstand |

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b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name

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| Deutsche Lufthansa AG |

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b) LEI

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| 529900PH63HYJ86ASW55 |

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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

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| ISIN | DE0008232125 |

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b) Art des Geschäfts

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| Kauf |

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c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| 7,502 EUR | 375.100,00 EUR |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 02.04.2026 |

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f) Ort des Geschäfts

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| Xetra, XETR |

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Ende der Mitteilung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 7,524 auf Tradegate (07. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,78 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,92 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,33 %/+21,00 % bedeutet.



