Kodiak ernennt Marcus Chalk in das Board of Directors, stärkt seine strategische und finanzielle Kompetenz

7. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt die Ernennung von Herrn Marcus Chalk in das Board of Directors mit Wirkung zum 6. April 2026 bekannt.

Claudia Tornquist, President and CEO von Kodiak, sagte: „Wir freuen uns sehr, Marcus im Board of Directors von Kodiak willkommen zu heißen. Seine beeindruckende internationale Erfolgsbilanz im Finanzsektor und sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Kapitalmärkte, Strategie und M&A werden unserem Board sehr zugutekommen. Marcus’ Erkenntnisse und Sichtweisen werden unsere Führungsteam weiter stärken und Kodiak für die nächste Phase des Wachstums und der Wertschöpfung für unsere Aktionäre rüsten.“

Herr Chalk verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als führender Strategie- und Kapitalmarktberater in der globalen Metall- und Bergbauindustrie. Er ist Gründer und Geschäftsführer von GenCap Mining Advisory. Vor der Gründung von GenCap leitete er 14 Jahre lang das Bergbau-Investmentbanking-Team der Scotiabank in Vancouver und war zuvor bei Macquarie North America (Toronto und Vancouver) sowie bei CIBC Wood Gundy (Toronto, Sydney und Vancouver) tätig. Herr Chalk ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von P2 Gold Inc. und war zuvor als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei Fireweed Metals Corp. tätig. Er verfügt sowohl über einen Abschluss mit Auszeichnung in Betriebswirtschaftslehre als auch über einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der University of Western Ontario und ist CFA-Charterholder.

Kodiak hat Herrn Chalk 200.000 Optionen gewährt, die für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 0,85 CAD pro Aktie ausgeübt werden können, wobei 1/3 sofort und 1/3 jedes Jahr danach unverfallbar wird. Die Optionen wurden gemäß dem von den Aktionären der Gesellschaft genehmigten Aktienoptionsplan gewährt und unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange sowie etwaigen geltenden gesetzlichen Sperrfristen.

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362