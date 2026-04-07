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    JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Bekleidungskategorie Sportbekleidung und Sportschuhe dürfte 2026 und 2027 laut dem Branchendienst Euromonitor weltweit stärker wachsen als die gesamte Bekleidungsbranche, schrieb Matthew Boss am Montag. Euromonitor habe allerdings die Wachstumsprognose für Sportbekleidung für diesen Zeitraum von ursprünglich 5,6 Prozent auf nurmehr 4,4 Prozent zurückgenommen. Mittlerweile mache Sportbekleidung fast ein Viertel des gesamten globalen Bekleidungsmarktes aus. Aus Investorensicht stelle sich mithin die Frage, ob das Marktsegment Sportbekleidung ausgereizt ist./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:22 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 04:03 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 38,18EUR auf Tradegate (07. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew R. Boss
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 52
    Kursziel alt: 52
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00$, was eine Steigerung von +18,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Bekleidungskategorie Sportbekleidung und Sportschuhe dürfte 2026 und 2027 laut dem Branchendienst Euromonitor weltweit stärker wachsen …
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