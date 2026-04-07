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    AKTIEN IM FOKUS

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    Airlines im Plus - Zahlen von Delta Air Lines im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Fallender Ölpreis stützt Europas Airline-Aktien
    • Delta Quartalsbilanz als branchenentscheidender Impuls
    • Fokus auf Treibstoffkosten Absicherung und Preise
    AKTIEN IM FOKUS - Airlines im Plus - Zahlen von Delta Air Lines im Fokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts eines fallenden Ölpreises haben sich Europas Airline-Aktien am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Für Lufthansa , Air France-KLM , IAG, Ryanair und Easyjet ging es gegen Mittag etwas nach oben, allerdings in einem ebenfalls steigenden Gesamtmarkt.

    Am Mittwochmittag könnte die Branche der Fluggesellschaften mit der Quartalsbilanz von Delta Air Lines einen womöglich entscheidenden Impuls bekommen. "Delta Air Lines wird zum Gradmesser dafür, wie gut die Airline-Branche mit dem aktuellen Druck umgehen kann", schrieb Analyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro.

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    Für Anleger sei der Ausblick des Unternehmens entscheidend. Es gehe darum, ob und in welchem Ausmaß die Fluggesellschaft die Jahresprognosen anpasst. Im Raum stehe die Frage, wie Delta Air Lines mit steigenden Treibstoffkosten umgehe und welche Rolle dabei Absicherungsstrategien spielten. "Ein weiterer Fokus liegt auf der Preispolitik und der Frage, inwieweit Delta steigende Kosten über Ticketpreise weitergeben kann oder ob die Margen unter Druck geraten", so der Experte./bek/ag/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 7,466 auf Tradegate (07. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,92 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -19,33 %/+21,00 % bedeutet.




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