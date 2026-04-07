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    Immobilienkrise wächst weiter

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    30 Prozent Preisverfall, faule Kredite: Droht China eine Finanzkrise wie 2008?

    Chinas Banken halten Problemkredite künstlich niedrig, während Wohnungen unter Wasser geraten. Die zunehmenden Risiken werden kaschiert.

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    Immobilienkrise wächst weiter - 30 Prozent Preisverfall, faule Kredite: Droht China eine Finanzkrise wie 2008?
    Foto: Dake Kang - AP

    Chinas Immobilienkrise ist noch lange nicht vorbei und wird mehr und mehr zur Belastung für das Bankensystem des Landes. Nach Jahren des Booms hat sich der Markt in einen zähen Abschwung verwandelt, der inzwischen ins fünfte Jahr geht. Selbst in Metropolen wie Peking und Shanghai sind die Wohnungspreise laut privaten Marktindikatoren um mehr als ein Drittel gegenüber ihren Höchstständen gefallen. In strukturschwächeren Regionen ist das Minus laut Bloomberg-Informationen teils noch größer. Damit geraten immer mehr Hypotheken in die Negativzone – der Kredit ist also höher als der aktuelle Wert der Immobilie.

    Das Problem ist gewaltig. Ende 2025 summierte sich der Bestand an Wohnbauhypotheken in China laut offiziellen Daten auf 37 Billionen Yuan (4,6 Billionen Euro). Das entsprach rund 13,6 Prozent aller Bankkredite. Die UBS rechnet damit, dass bis 2027 rund 3,3 Millionen Wohnungen "unter Wasser" geraten könnten. Das damit verbundene Verlustpotenzial aus Hypotheken und durch Immobilien besicherten Unternehmenskrediten beziffert die Schweizer Großbank auf bis zu 232 Milliarden Yuan.

    Dabei setzen Chinas Banken und Behörden offenbar alles daran, einen offenen Schock zu vermeiden und verschleiern das tatsächliche Ausmaß der Krise. Staatsbanken bieten angeschlagenen Kreditnehmern Tilgungspausen für bis zu zwei Jahre an. Kreditlaufzeiten werden verlängert, Raten zeitweise ausgesetzt, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Zugleich verlangsamen Gerichte landesweit die Annahme von Fällen rund um ausgefallene Hypotheken. Dadurch sollen Zwangsversteigerungen gebremst werden, damit nicht noch mehr Wohnungen auf einen ohnehin überfüllten Markt treffen.

    An den offiziellen Zahlen ist davon nichts abzulesen. Die öffentlich ausgewiesenen Quoten fauler Hypothekenkredite großer Banken wie Bank of China oder Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) verharren trotz wachsender Ausfälle bei rund 1 Prozent. Das wirkt angesichts der Marktlage erstaunlich niedrig. Kritiker warnen deshalb, dass Stundungen und Schonfristen die Quote künstlich drücken, Verluste verzögern und Risiken in den Bilanzen verdecken. Der Immobiliensektor bleibt für Chinas Banken trotz Rückgang zentral: Immobilienbezogene Vermögenswerte, darunter Hypotheken und Entwicklerkredite, machten zuletzt noch rund 20 Prozent aller Kredite im System aus. 2019 lag der Anteil sogar bei 27 Prozent.

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    Von einem unmittelbar bevorstehenden systemischen Kollaps zu sprechen, würde dennoch zu weit gehen. China unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von den USA vor der Finanzkrise von 2008: Es gibt kein nationales Privatinsolvenzsystem, und Schuldner haften auch nach einer Verwertung der Immobilie für Restschulden weiter. Das senkt die Bereitschaft, Kredite einfach platzen zu lassen. Zudem argumentieren chinesische Ökonomen, dass selbst bei einer Ausfallquote von 5 Prozent die Rückstellungen vieler Banken noch ausreichen würden.

    Aber Entwarnung zu geben wäre auch falsch. Denn die offizielle Stabilität hat ihren Preis: Probleme werden aufgeschoben, nicht gelöst. Der Markt für Zwangsversteigerungen zeigt das deutlich. 2025 standen rund 719.000 zwangsversteigerte Objekte auf Plattformen, nachdem die Zahl 2023 bei fast 800.000 ihren Höhepunkt erreicht hatte. Verkauft wurde zuletzt jedoch weniger als ein Viertel der angebotenen Immobilien. Und selbst wenn es den Banken gelingt, die als Sicherheit hinterlegte Immobilie zu verkaufen, bringt dies oft nicht genug Geld ein, um den offenen Kredit zu decken.

    Chinas Immobilienkrise ist ein strukturelles Risiko, nicht nur für die Banken, sondern für Wachstum und Finanzstabilität insgesamt. Ein akuter systemischer Kollaps ist wegen staatlicher Eingriffe vorerst nicht das wahrscheinlichste Szenario. Eine Lösung bringen sie jedoch nicht. Genau diese Eingriffe sorgen dafür, dass die Krise langsamer und verdeckter verläuft und dadurch möglicherweise langfristig noch viel gefährlicher werden könnte.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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