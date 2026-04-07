Big-Tech rüstet auf: Allianz gegen Chinas Billig-KI

Die Tech-Unternehmen wollen dabei sogenannte Adversarial Distillation-Versuche aufzudecken, die gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen.

Die großen KI-Unternehmen schließen sich zu einer Allianz zusammen, denn: Chinesische Firmen wie DeepSeek kopieren ("distillieren") Ergebnisse aus US-KI-Modellen, um sich einen entscheidenen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Über diese Allianz berichtete zuerst Bloomberg am Dientag.

Die Distillation ist eine Technik, bei der ein bestehendes KI-Modell genutzt wird, um ein neues Modell mit ähnlichen Fähigkeiten zu trainieren – oft günstiger als die Originalentwicklung. Problematisch wird es, wenn Dritte, besonders aus China oder Russland, dies ohne Erlaubnis machen, da sie Sicherheitsfunktionen umgehen könnten.

US-Beamte schätzen, dass unautorisierte Kopien die Labore im Silicon Valley jährlich Milliarden von Dollar an Gewinn kosten.

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OpenAI bestätigte seine Beteiligung am Informationsaustausch zur adversariellen Destillation im Rahmen des Frontier Model Forum und verwies auf ein kürzlich an den Kongress gerichtetes Memorandum zu diesem Thema. Darin warf OpenAI dem chinesischen Unternehmen DeepSeek vor, sich die von OpenAI und anderen US-amerikanischen Forschungslaboren entwickelten Fähigkeiten unberechtigt zunutze zu machen.

Einige Formen der Destillation sind weit verbreitet und werden von KI-Laboren sogar gefördert, beispielsweise wenn Unternehmen kleinere, effizientere Versionen ihrer eigenen Modelle erstellen oder externen Entwicklern die Nutzung der Destillation zur Entwicklung nicht-konkurrierender Technologien gestatten.

Führende US-amerikanische KI-Labore warnen davor, dass ausländische Akteure diese Technik nutzen könnten, um KI-Modelle ohne Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln, beispielsweise ohne Beschränkungen, die die Entstehung eines tödlichen Krankheitserregers verhindern würden.

Die meisten von chinesischen Laboren entwickelten Modelle sind Open-Source-Software. Das bedeutet, dass Teile des zugrundeliegenden KI-Systems öffentlich verfügbar sind und von Nutzern kostenlos heruntergeladen und auf ihren eigenen Plattformen ausgeführt werden können, wodurch die Nutzung kostengünstiger wird.

Dies stellt eine wirtschaftliche Herausforderung für US-amerikanische KI-Unternehmen dar, die ihre Modelle proprietär halten und darauf setzen, dass Kunden für den Zugang zu ihren Produkten bezahlen und so die Milliarden von US-Dollar ausgleichen, die sie in Rechenzentren und andere Infrastruktur investiert haben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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