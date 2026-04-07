    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Alphabet, OpenAI, Anthropic

    529 Aufrufe 529 0 Kommentare 0 Kommentare

    Big-Tech rüstet auf: Allianz gegen Chinas Billig-KI

    Anthropic, Open AI und Alphabet arbeiten gemeinsam gegen chinesische Wettbewerber, die US-Daten zur Verbesserung ihrer KI verwenden.

    Für Sie zusammengefasst
    Alphabet, OpenAI, Anthropic - Big-Tech rüstet auf: Allianz gegen Chinas Billig-KI
    Foto: Dall-E

    Die großen KI-Unternehmen schließen sich zu einer Allianz zusammen, denn: Chinesische Firmen wie DeepSeek kopieren ("distillieren") Ergebnisse aus US-KI-Modellen, um sich einen entscheidenen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Über diese Allianz berichtete zuerst Bloomberg am Dientag.

    Die Tech-Unternehmen wollen dabei sogenannte Adversarial Distillation-Versuche aufzudecken, die gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Short
    317,32€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    281,28€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Distillation ist eine Technik, bei der ein bestehendes KI-Modell genutzt wird, um ein neues Modell mit ähnlichen Fähigkeiten zu trainieren – oft günstiger als die Originalentwicklung. Problematisch wird es, wenn Dritte, besonders aus China oder Russland, dies ohne Erlaubnis machen, da sie Sicherheitsfunktionen umgehen könnten.

    US-Beamte schätzen, dass unautorisierte Kopien die Labore im Silicon Valley jährlich Milliarden von Dollar an Gewinn kosten.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    OpenAI bestätigte seine Beteiligung am Informationsaustausch zur adversariellen Destillation im Rahmen des Frontier Model Forum und verwies auf ein kürzlich an den Kongress gerichtetes Memorandum zu diesem Thema. Darin warf OpenAI dem chinesischen Unternehmen DeepSeek vor, sich die von OpenAI und anderen US-amerikanischen Forschungslaboren entwickelten Fähigkeiten unberechtigt zunutze zu machen. 

    Einige Formen der Destillation sind weit verbreitet und werden von KI-Laboren sogar gefördert, beispielsweise wenn Unternehmen kleinere, effizientere Versionen ihrer eigenen Modelle erstellen oder externen Entwicklern die Nutzung der Destillation zur Entwicklung nicht-konkurrierender Technologien gestatten.

    Führende US-amerikanische KI-Labore warnen davor, dass ausländische Akteure diese Technik nutzen könnten, um KI-Modelle ohne Sicherheitsvorkehrungen zu entwickeln, beispielsweise ohne Beschränkungen, die die Entstehung eines tödlichen Krankheitserregers verhindern würden.

    Die meisten von chinesischen Laboren entwickelten Modelle sind Open-Source-Software. Das bedeutet, dass Teile des zugrundeliegenden KI-Systems öffentlich verfügbar sind und von Nutzern kostenlos heruntergeladen und auf ihren eigenen Plattformen ausgeführt werden können, wodurch die Nutzung kostengünstiger wird.

    Dies stellt eine wirtschaftliche Herausforderung für US-amerikanische KI-Unternehmen dar, die ihre Modelle proprietär halten und darauf setzen, dass Kunden für den Zugang zu ihren Produkten bezahlen und so die Milliarden von US-Dollar ausgleichen, die sie in Rechenzentren und andere Infrastruktur investiert haben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 260,3EUR auf Tradegate (07. April 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 272,84$, was einem Rückgang von -9,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alphabet, OpenAI, Anthropic Big-Tech rüstet auf: Allianz gegen Chinas Billig-KI Anthropic, Open AI und Alphabet arbeiten gemeinsam gegen chinesische Wettbewerber, die US-Daten zur Verbesserung ihrer KI verwenden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     