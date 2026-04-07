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    IT ist größte Herausforderung für die Versorgungssicherheit (FOTO)

    Stadtwerke - IT ist größte Herausforderung für die Versorgungssicherheit (FOTO)
    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
    München (ots) - Die Versorgungssicherheit in Deutschland bleibt stabil. Sie
    steht jedoch unter wachsendem Druck durch Cyberrisiken. Das zeigt eine aktuelle
    repräsentative Umfrage unter den bundesweit 150 Stadtwerken und
    Regionalversorgern der Thüga-Gruppe. Das klare Ergebnis: Cyberangriffe sind mit
    Abstand die größte Bedrohung für die kritische Infrastruktur. Die Befragung
    wurde im Februar und März 2026 durchgeführt.

    Nahezu alle Befragten (97 Prozent) nennen Cyberangriffe als zentrales Risiko für
    die Versorgungssicherheit. Mit deutlichem Abstand folgen physische Angriffe (42
    Prozent) sowie Störungen in den Versorgungsketten (41 Prozent). Mit Blick auf
    Angriffe auf die Versorgungsinfrastruktur sind die Teilnehmenden, auch nach dem
    jüngsten Vorfall in Berlin, besonnen: "Physische Angriffe sind nicht zu
    vermeiden - es gibt keine hundertprozentige Sicherheit", heißt es in einer der
    Stimmen aus der Befragung. Vielmehr gehe es darum, die Versorgung in solchen
    Fällen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dank Erfahrung,
    professionellem Risikomanagement und enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden
    sehen sich kommunale Netzbetreiber dafür gut gerüstet.

    Gefährdungslage: Wachsam, aber nicht alarmiert

    Die Mehrheit der Befragten schätzt die aktuelle Bedrohungslage als mittel (43
    Prozent) oder hoch (30 Prozent) ein. Ein Viertel sieht die Lage hingegen als
    niedrig bis sehr niedrig. Dies zeigt: Die Betreiber kritischer Infrastruktur
    haben Sicherheit fest im Tagesgeschäft verankert - Panik ist nicht zu
    beobachten.

    Cybersicherheit treibt Kosten

    85 Prozent der Unternehmen haben ihre Investitionen in Schutzmaßnahmen bereits
    erhöht. Besonders die Cybersicherheit verursacht steigende Kosten, getrieben
    durch hohe gesetzliche Anforderungen und den Mangel an qualifiziertem
    IT-Fachpersonal. Eine Aussage aus der Umfrage bringt es auf den Punkt:
    "IT-Sicherheit: Immer komplexer werdende Themen, sehr personalintensiv."

    Regulierung als Herausforderung

    Trotz steigender Anforderungen planen jedoch nur 15 Prozent der Unternehmen,
    zusätzliches Personal aufzubauen - fast ausschließlich im Bereich IT-Sicherheit,
    ISMS oder aufgrund der NIS2-Richtlinie. Insbesondere die Regulierung erlaubt
    keine großangelegten Neuanstellung: Nicht alle Kosten werden anerkannt.

    Die Umfrageteilnehmenden bemängeln, dass "immer kritischere gesetzliche Vorgaben
    pragmatische, wirtschaftlich vertretbare Lösungen erschweren". Der Appell der
    Branche: "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Es darf hierfür nicht wieder
    ein Bürokratiemonster aufgebaut werden."

    Das Fazit

    Die kommunalen Energieversorger in Deutschland sind gut vorbereitet und
    handlungsfähig - stehen jedoch vor wachsenden Herausforderungen durch
    Cyberbedrohungen, Fachkräftemangel und regulatorischen Druck. Die zentrale
    Aufgabe der kommenden Jahre wird sein, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und
    Umsetzbarkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

    Über Thüga:

    Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
    kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
    sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
    Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
    Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
    Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
    kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
    gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!Die Unternehmen der Thüga-Gruppe
    verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner
    der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2023 erzielte die
    Thüga-Gruppe einen Umsatz von über 53 Milliarden Euro. Damit zählt sie
    deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 23.000
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin
    unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die
    Nummer 1 in der Wasserversorgung (1 Million Kunden), gehört zu den größten
    Wärmeversorgern in Deutschland (rund 9000 GWh p.a.) und ist mit rund 9.300
    Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber
    hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer
    Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den
    führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.

    Pressekontakt:

    Dennis Sahl,
    Pressesprecher Thüga
    mailto:Dennis.Sahl@thuega.de
    +49 89 38197 1504

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6250217
    OTS: Thüga AG
    ISIN: DE0007481004




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