Stadtwerke
IT ist größte Herausforderung für die Versorgungssicherheit (FOTO)
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
München (ots) - Die Versorgungssicherheit in Deutschland bleibt stabil. Sie
steht jedoch unter wachsendem Druck durch Cyberrisiken. Das zeigt eine aktuelle
repräsentative Umfrage unter den bundesweit 150 Stadtwerken und
Regionalversorgern der Thüga-Gruppe. Das klare Ergebnis: Cyberangriffe sind mit
Abstand die größte Bedrohung für die kritische Infrastruktur. Die Befragung
wurde im Februar und März 2026 durchgeführt.
Nahezu alle Befragten (97 Prozent) nennen Cyberangriffe als zentrales Risiko für
die Versorgungssicherheit. Mit deutlichem Abstand folgen physische Angriffe (42
Prozent) sowie Störungen in den Versorgungsketten (41 Prozent). Mit Blick auf
Angriffe auf die Versorgungsinfrastruktur sind die Teilnehmenden, auch nach dem
jüngsten Vorfall in Berlin, besonnen: "Physische Angriffe sind nicht zu
vermeiden - es gibt keine hundertprozentige Sicherheit", heißt es in einer der
Stimmen aus der Befragung. Vielmehr gehe es darum, die Versorgung in solchen
Fällen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dank Erfahrung,
professionellem Risikomanagement und enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden
sehen sich kommunale Netzbetreiber dafür gut gerüstet.
steht jedoch unter wachsendem Druck durch Cyberrisiken. Das zeigt eine aktuelle
repräsentative Umfrage unter den bundesweit 150 Stadtwerken und
Regionalversorgern der Thüga-Gruppe. Das klare Ergebnis: Cyberangriffe sind mit
Abstand die größte Bedrohung für die kritische Infrastruktur. Die Befragung
wurde im Februar und März 2026 durchgeführt.
Nahezu alle Befragten (97 Prozent) nennen Cyberangriffe als zentrales Risiko für
die Versorgungssicherheit. Mit deutlichem Abstand folgen physische Angriffe (42
Prozent) sowie Störungen in den Versorgungsketten (41 Prozent). Mit Blick auf
Angriffe auf die Versorgungsinfrastruktur sind die Teilnehmenden, auch nach dem
jüngsten Vorfall in Berlin, besonnen: "Physische Angriffe sind nicht zu
vermeiden - es gibt keine hundertprozentige Sicherheit", heißt es in einer der
Stimmen aus der Befragung. Vielmehr gehe es darum, die Versorgung in solchen
Fällen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dank Erfahrung,
professionellem Risikomanagement und enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden
sehen sich kommunale Netzbetreiber dafür gut gerüstet.
Gefährdungslage: Wachsam, aber nicht alarmiert
Die Mehrheit der Befragten schätzt die aktuelle Bedrohungslage als mittel (43
Prozent) oder hoch (30 Prozent) ein. Ein Viertel sieht die Lage hingegen als
niedrig bis sehr niedrig. Dies zeigt: Die Betreiber kritischer Infrastruktur
haben Sicherheit fest im Tagesgeschäft verankert - Panik ist nicht zu
beobachten.
Cybersicherheit treibt Kosten
85 Prozent der Unternehmen haben ihre Investitionen in Schutzmaßnahmen bereits
erhöht. Besonders die Cybersicherheit verursacht steigende Kosten, getrieben
durch hohe gesetzliche Anforderungen und den Mangel an qualifiziertem
IT-Fachpersonal. Eine Aussage aus der Umfrage bringt es auf den Punkt:
"IT-Sicherheit: Immer komplexer werdende Themen, sehr personalintensiv."
Regulierung als Herausforderung
Trotz steigender Anforderungen planen jedoch nur 15 Prozent der Unternehmen,
zusätzliches Personal aufzubauen - fast ausschließlich im Bereich IT-Sicherheit,
ISMS oder aufgrund der NIS2-Richtlinie. Insbesondere die Regulierung erlaubt
keine großangelegten Neuanstellung: Nicht alle Kosten werden anerkannt.
Die Umfrageteilnehmenden bemängeln, dass "immer kritischere gesetzliche Vorgaben
pragmatische, wirtschaftlich vertretbare Lösungen erschweren". Der Appell der
Branche: "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Es darf hierfür nicht wieder
ein Bürokratiemonster aufgebaut werden."
Das Fazit
Die kommunalen Energieversorger in Deutschland sind gut vorbereitet und
handlungsfähig - stehen jedoch vor wachsenden Herausforderungen durch
Cyberbedrohungen, Fachkräftemangel und regulatorischen Druck. Die zentrale
Aufgabe der kommenden Jahre wird sein, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und
Umsetzbarkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.
Über Thüga:
Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!Die Unternehmen der Thüga-Gruppe
verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner
der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2023 erzielte die
Thüga-Gruppe einen Umsatz von über 53 Milliarden Euro. Damit zählt sie
deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 23.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin
unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die
Nummer 1 in der Wasserversorgung (1 Million Kunden), gehört zu den größten
Wärmeversorgern in Deutschland (rund 9000 GWh p.a.) und ist mit rund 9.300
Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber
hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer
Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den
führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.
Pressekontakt:
Dennis Sahl,
Pressesprecher Thüga
mailto:Dennis.Sahl@thuega.de
+49 89 38197 1504
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6250217
OTS: Thüga AG
ISIN: DE0007481004
Die Mehrheit der Befragten schätzt die aktuelle Bedrohungslage als mittel (43
Prozent) oder hoch (30 Prozent) ein. Ein Viertel sieht die Lage hingegen als
niedrig bis sehr niedrig. Dies zeigt: Die Betreiber kritischer Infrastruktur
haben Sicherheit fest im Tagesgeschäft verankert - Panik ist nicht zu
beobachten.
Cybersicherheit treibt Kosten
85 Prozent der Unternehmen haben ihre Investitionen in Schutzmaßnahmen bereits
erhöht. Besonders die Cybersicherheit verursacht steigende Kosten, getrieben
durch hohe gesetzliche Anforderungen und den Mangel an qualifiziertem
IT-Fachpersonal. Eine Aussage aus der Umfrage bringt es auf den Punkt:
"IT-Sicherheit: Immer komplexer werdende Themen, sehr personalintensiv."
Regulierung als Herausforderung
Trotz steigender Anforderungen planen jedoch nur 15 Prozent der Unternehmen,
zusätzliches Personal aufzubauen - fast ausschließlich im Bereich IT-Sicherheit,
ISMS oder aufgrund der NIS2-Richtlinie. Insbesondere die Regulierung erlaubt
keine großangelegten Neuanstellung: Nicht alle Kosten werden anerkannt.
Die Umfrageteilnehmenden bemängeln, dass "immer kritischere gesetzliche Vorgaben
pragmatische, wirtschaftlich vertretbare Lösungen erschweren". Der Appell der
Branche: "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Es darf hierfür nicht wieder
ein Bürokratiemonster aufgebaut werden."
Das Fazit
Die kommunalen Energieversorger in Deutschland sind gut vorbereitet und
handlungsfähig - stehen jedoch vor wachsenden Herausforderungen durch
Cyberbedrohungen, Fachkräftemangel und regulatorischen Druck. Die zentrale
Aufgabe der kommenden Jahre wird sein, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und
Umsetzbarkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.
Über Thüga:
Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!Die Unternehmen der Thüga-Gruppe
verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner
der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2023 erzielte die
Thüga-Gruppe einen Umsatz von über 53 Milliarden Euro. Damit zählt sie
deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 23.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin
unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die
Nummer 1 in der Wasserversorgung (1 Million Kunden), gehört zu den größten
Wärmeversorgern in Deutschland (rund 9000 GWh p.a.) und ist mit rund 9.300
Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber
hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer
Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den
führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.
Pressekontakt:
Dennis Sahl,
Pressesprecher Thüga
mailto:Dennis.Sahl@thuega.de
+49 89 38197 1504
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6250217
OTS: Thüga AG
ISIN: DE0007481004
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