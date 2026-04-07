IT ist größte Herausforderung für die Versorgungssicherheit (FOTO)

München (ots) - Die Versorgungssicherheit in Deutschland bleibt stabil. Sie

steht jedoch unter wachsendem Druck durch Cyberrisiken. Das zeigt eine aktuelle

repräsentative Umfrage unter den bundesweit 150 Stadtwerken und

Regionalversorgern der Thüga-Gruppe. Das klare Ergebnis: Cyberangriffe sind mit

Abstand die größte Bedrohung für die kritische Infrastruktur. Die Befragung

wurde im Februar und März 2026 durchgeführt.



Nahezu alle Befragten (97 Prozent) nennen Cyberangriffe als zentrales Risiko für

die Versorgungssicherheit. Mit deutlichem Abstand folgen physische Angriffe (42

Prozent) sowie Störungen in den Versorgungsketten (41 Prozent). Mit Blick auf

Angriffe auf die Versorgungsinfrastruktur sind die Teilnehmenden, auch nach dem

jüngsten Vorfall in Berlin, besonnen: "Physische Angriffe sind nicht zu

vermeiden - es gibt keine hundertprozentige Sicherheit", heißt es in einer der

Stimmen aus der Befragung. Vielmehr gehe es darum, die Versorgung in solchen

Fällen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dank Erfahrung,

professionellem Risikomanagement und enger Zusammenarbeit mit lokalen Behörden

sehen sich kommunale Netzbetreiber dafür gut gerüstet.





Gefährdungslage: Wachsam, aber nicht alarmiert



Die Mehrheit der Befragten schätzt die aktuelle Bedrohungslage als mittel (43

Prozent) oder hoch (30 Prozent) ein. Ein Viertel sieht die Lage hingegen als

niedrig bis sehr niedrig. Dies zeigt: Die Betreiber kritischer Infrastruktur

haben Sicherheit fest im Tagesgeschäft verankert - Panik ist nicht zu

beobachten.



Cybersicherheit treibt Kosten



85 Prozent der Unternehmen haben ihre Investitionen in Schutzmaßnahmen bereits

erhöht. Besonders die Cybersicherheit verursacht steigende Kosten, getrieben

durch hohe gesetzliche Anforderungen und den Mangel an qualifiziertem

IT-Fachpersonal. Eine Aussage aus der Umfrage bringt es auf den Punkt:

"IT-Sicherheit: Immer komplexer werdende Themen, sehr personalintensiv."



Regulierung als Herausforderung



Trotz steigender Anforderungen planen jedoch nur 15 Prozent der Unternehmen,

zusätzliches Personal aufzubauen - fast ausschließlich im Bereich IT-Sicherheit,

ISMS oder aufgrund der NIS2-Richtlinie. Insbesondere die Regulierung erlaubt

keine großangelegten Neuanstellung: Nicht alle Kosten werden anerkannt.



Die Umfrageteilnehmenden bemängeln, dass "immer kritischere gesetzliche Vorgaben

pragmatische, wirtschaftlich vertretbare Lösungen erschweren". Der Appell der

Branche: "Eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Es darf hierfür nicht wieder

ein Bürokratiemonster aufgebaut werden."



Das Fazit



Die kommunalen Energieversorger in Deutschland sind gut vorbereitet und

handlungsfähig - stehen jedoch vor wachsenden Herausforderungen durch

Cyberbedrohungen, Fachkräftemangel und regulatorischen Druck. Die zentrale

Aufgabe der kommenden Jahre wird sein, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und

Umsetzbarkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.



Über Thüga:



Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks

kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen

sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten

Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern

Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der

Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die

kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu

gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser!Die Unternehmen der Thüga-Gruppe

verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner

der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2023 erzielte die

Thüga-Gruppe einen Umsatz von über 53 Milliarden Euro. Damit zählt sie

deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 23.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin

unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die

Nummer 1 in der Wasserversorgung (1 Million Kunden), gehört zu den größten

Wärmeversorgern in Deutschland (rund 9000 GWh p.a.) und ist mit rund 9.300

Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber

hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer

Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den

führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.



Pressekontakt:



Dennis Sahl,

Pressesprecher Thüga

mailto:Dennis.Sahl@thuega.de

+49 89 38197 1504



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6250217

OTS: Thüga AG

ISIN: DE0007481004







