Dax legt zu - Stimmung der Anleger wieder etwas aufgehellt





Es geht hier nicht um überteuerte Heimspeicher, sondern um Großbatteriespeicher im Container. Die haben meist um die 4 MWh Speicherkapazität und werden typisch für 2 oder 4 Stunden Speicherdauer ausgelegt, was dann einer Leistung von 2 MW bzw. 1 MW entspricht. Davon natürlich meist nicht nur 1 Stück, sondern eine ganze Reihe.





Mir persönlich waren die käuflichen Heimspeicher auch zu teuer, deshalb habe ich selbst gebaut. Konkret mit 16 dieser Zellen:

https://www.nkon.nl/de/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html





Ich habe aber vor rund 3 Jahren noch den doppelten Preis bezahlt. Eine dieser Zellen hat 280 Ah * 3,2 V = 0,896 kWh.



