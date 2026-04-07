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    60 Prozent Aufwärtspotenzial!

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    Kerosin teuer, Flugstunden knapp – und MTU trotzdem auf Kurs?

    Der Iran-Konflikt belastet die Luftfahrt – doch für MTU Aero Engines sehen Analysten darin keine Trendwende, sondern eine Einstiegschance mit fast 60 Prozent Kurspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    60 Prozent Aufwärtspotenzial! - Kerosin teuer, Flugstunden knapp – und MTU trotzdem auf Kurs?
    Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

    Die Eskalation im Nahen Osten hinterlässt im Luftfahrtsektor sichtbare Spuren: Kerosinpreise haben sich nach Einschätzung von Experten in den vergangenen Wochen fast verdoppelt, Luftraumsperrungen zwingen Airlines zur Umleitung, Langstreckenverbindungen werden gestrichen.

    Für den Münchener Triebwerksbauer MTU bedeutet das kurzfristig weniger geflogene Stunden auf seinen installierten Triebwerken – und damit einen gedämpften Bedarf an Ersatzteilen und Werkstattbesuchen, dem margenstarken Aftermarket-Geschäft. Dennoch bestätigt das Research-Hauses mwb sein Kaufen-Votum für die DAX-Aktie und sieht das Kursziel bei 505 Euro. Beim aktuellen Kurs von gut 316 Euro sieht das Hamburger Analysehaus ein Aufwärtspotenzial von knapp 60 Prozent.

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    Der aktuelle Rückgang sei kein struktureller Einbruch, sondern eine Verschiebung: Wartungsarbeiten, die Airlines jetzt aufschieben, fallen später an. Die gealterte Flottenbasis lässt sich nicht dauerhaft ohne Instandhaltung betreiben. Deswegen gelte für MTUs Geschäfte: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

    Hinzu kommt ein Airbus-Faktor: mwb hat seine Auslieferungsprognose für den europäischen Flugzeugbauer 2026 auf 840 Maschinen nach unten korrigiert. Das drückt auf MTUs OEM-Volumen, also die Neutriebwerkproduktion. Doch auch hier gilt aus Analystensicht eine Gegenlogik: Verzögerte Auslieferungen halten ältere Flugzeuge länger im Dienst – und verlängern damit genau das Zeitfenster, in dem MTU mit Wartung und Ersatzteilen verdient.

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    Die Schätzungsanpassungen fallen entsprechend moderat aus: Für 2026 sinkt die Umsatzprognose um knapp ein Prozent auf rund 9,6 Milliarden Euro, das EBIT wird um 1,2 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zurückgenommen. Der Gewinn je Aktie wird mit 18,66 Euro um etwa 2,7 Prozent niedriger veranschlagt als zuvor.

    Trotz der Konfliktwolken bleibt die Bewertung das zentrale Argument: MTU handelt aktuell mit einem Unternehmenswert-Ergebnis-Multiplikator (EV/EBITDA) von rund zehn – gegenüber einem Peer-Group-Median von über 21. Auch gegenüber Wettbewerbern wie Safran, Rolls-Royce oder Howmet Aerospace ist der Abschlag erheblich. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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