Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 07.04.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.540,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,92 % nachgegeben, was einem Verlust von -30,20 € entspricht. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,92 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rheinmetall, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,87 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +11,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +0,05 % erlebt.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,70 % 1 Monat -1,55 % 3 Monate -10,87 % 1 Jahr +42,16 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Rheinmetall, Bewertungen und fundamentale bzw. technische Impulse. Es wird auf ein Handelsvolumen von über 800 Mio. Euro an einem Tag hingewiesen, institutionelles Kaufinteresse deutlich, aber auch potenzielle kurzfristige Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen und politische Nervosität (Trump-Rede). Langfristig wird von robusten Aufträgen, GS-Conviction-List und möglichen SAFE-Verträgen in Rumänien als Preistreiber gesprochen, Kursziel um 1.500 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,73 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Thales notiert im Minus, mit -1,08 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,04 %. Lockheed Martin legt um +2,26 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,59 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.