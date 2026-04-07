Heidelberg Materials Aktie heute im Minus - 07.04.2026

Die Heidelberg Materials Aktie notiert aktuell bei 172,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,37 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,00 € entspricht. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 172,25€, mit einem Minus von -3,37 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffkonzerne mit Fokus auf Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe und Asphalt. Kernzweck ist die Versorgung von Infrastruktur- und Hochbauprojekten. Starke Marktstellung in Europa und Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Holcim, CRH, Cemex, Buzzi. Mögliche USPs: vertikal integrierte Wertschöpfung, starke Position bei CO₂-armen Zementlösungen.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Heidelberg Materials Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,19 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,68 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberg Materials eine negative Entwicklung von -19,91 % erlebt.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,66 % 1 Monat +3,68 % 3 Monate -20,19 % 1 Jahr +23,34 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,93 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,25 %. Buzzi Unicem notiert im Plus, mit +0,47 %.

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Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.