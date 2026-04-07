Saab Registered (B) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 07.04.2026

Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.

Saab Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.04.2026

Mit einer Performance von -5,58 % musste die Saab Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Saab Registered (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,58 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Saab Registered (B) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,03 % bestehen.