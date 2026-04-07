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Saab Registered (B) Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 07.04.2026
Am 07.04.2026 ist die Saab Registered (B) Aktie, bisher, um -5,58 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Saab Registered (B) Aktie.
Saab AB ist ein führendes Unternehmen in der Verteidigungsindustrie, bekannt für seine innovativen und kosteneffizienten Lösungen.
Saab Registered (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.04.2026
Mit einer Performance von -5,58 % musste die Saab Registered (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Saab Registered (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,58 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Saab Registered (B) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,03 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Saab Registered (B) Aktie damit um +6,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Saab Registered (B) auf +20,93 %.
Saab Registered (B) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,29 %
|1 Monat
|-0,34 %
|3 Monate
|+6,03 %
|1 Jahr
|+91,81 %
Informationen zur Saab Registered (B) Aktie
Es gibt 534 Mio. Saab Registered (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,27 Mrd. € wert.
Saab Registered (B) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Saab Registered (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Saab Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.