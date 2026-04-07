Fannie Mae Aktie weiter im Abwärtstrend - -6,35 % - 07.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Fannie Mae Aktie. Sie fällt um -6,35 % auf 5,6000€. Die Talfahrt der Fannie Mae Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,6000€, mit einem Minus von -6,35 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fannie Mae ist eine staatlich gestützte US-Hypothekenagentur (GSE). Zweck: Liquidität und Stabilität im US-Hypothekenmarkt durch Ankauf, Verbriefung und Garantie von Wohnbaukrediten. Kernprodukte: MBS, Kreditgarantien, Finanzierungen für Kreditgeber. Marktstellung: Systemrelevanter Schlüsselakteur. Hauptkonkurrenten: Freddie Mac, Ginnie Mae, private MBS-Emittenten. USP: implizite Staatsnähe, Skaleneffekte, Standardisierung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Fannie Mae Aktionäre einen Verlust von -37,44 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Fannie Mae Aktie damit um -12,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,19 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fannie Mae auf -36,61 %.

Fannie Mae Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,03 % 1 Monat +5,19 % 3 Monate -37,44 % 1 Jahr +15,68 %

Informationen zur Fannie Mae Aktie

Es gibt 1 Mrd. Fannie Mae Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,49 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, Bank of America und Co.

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Bank of America notiert im Plus, mit +1,25 %. Wells Fargo notiert im Plus, mit +1,77 %.

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Ob die Fannie Mae Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fannie Mae Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.