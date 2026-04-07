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    Kräftiges Plus bei E-Autos - Experte

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    Förderung wirkt

    Für Sie zusammengefasst
    • 71.000 neue E-Autos im März plus 66,2 Prozent
    • Anteil an Neuzulassungen bei E-Autos 24 Prozent
    • Mehrheit entscheidet sich weiterhin für Verbrenner
    Kräftiges Plus bei E-Autos - Experte - Förderung wirkt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FLENSBURG (dpa-AFX) - Der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland hat im vergangenen Monat einen kräftigen Schub bekommen. Inmitten der Debatten über steigende Preise für Diesel und Benzin wurden fast 71.000 reine Elektroautos neu zugelassen - ein Plus von 66,2 Prozent im Vergleich zu März 2025. Auch im Vergleich zu Februar war das Plus deutlich, damals kamen knapp 43.000 reine Elektroautos neu auf die Straßen.

    Der Anteil an allen Neuzulassungen stieg ebenfalls an: Während im Februar noch 22 Prozent aller Neuzulassungen reine Elektroautos waren, lag der Anteil im März bei 24 Prozent. Zum Vergleich: Im März 2025 waren es noch 16,8 Prozent.

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    "Jetzt zeigt die neue E-Förderung von bis zu 6.000 Euro Wirkung", teilte das Beratungsunternehmen EY mit. "Mit 71.000 neu zugelassenen E-Autos lag der Absatz auf dem höchsten Stand seit August 2023 - damals waren es sogar 87.000 E-Autos."

    Auch insgesamt mehr Neuzulassungen als vor einem Jahr

    Der EY-Experte Constantin Gall rechnet im weiteren Jahresverlauf mit einer deutlichen Wachstumsdynamik bei Elektroautos - und hält einen Marktanteil von 25 Prozent für möglich. Im ersten Quartal lag er bei 22,8 Prozent.

    "Die große Mehrheit der Neuwagenkäufer entscheidet sich weiterhin für einen Verbrenner. Daran wird sich bis auf weiteres auch nichts ändern - trotz hoher Spritpreise, trotz milliardenschwerer staatlicher Förderung und trotz neuer E-Modelle mit besseren Reichweiten und Ladezeiten", sagte Gall. "Für viele Menschen in Deutschland passt ein Elektroauto nach wie vor nicht zu ihrem Alltag und ihren individuellen Gewohnheiten."

    Insgesamt wurden im März etwas mehr als 294.000 Autos neu in Deutschland zugelassen - 16 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für das erste Quartal lag das Plus bei 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Die Rahmenbedingungen bleiben aber schlecht - und daran wird sich vorerst wohl auch nichts ändern. Die Konjunktur schwächelt, immer neue geopolitische Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen drücken massiv auf die Stimmung, die Arbeitslosigkeit steigt, und eine Trendwende ist nicht in Sicht", sagte EY-Experte Gall./nif/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 79,74 auf Tradegate (07. April 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 366,33USD. Von den letzten 9 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -52,09 %/+65,21 % bedeutet.




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