Lumentum Holdings Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 07.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lumentum Holdings Aktie. Mit einer Performance von -6,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,51 %, geht es heute bei der Lumentum Holdings Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lumentum Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +100,04 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +19,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,82 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lumentum Holdings um +108,48 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,45 % 1 Monat +38,82 % 3 Monate +100,04 % 1 Jahr +1.438,45 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Es gibt 71 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,23 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lumentum Holdings

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Broadcom notiert im Plus, mit +2,37 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.