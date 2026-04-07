Silberpreis
Heftiger Rückgang Silber verliert -1,28 %
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 72,09 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,96 %
|1 Monat
|-13,94 %
|3 Monate
|-7,92 %
|1 Jahr
|+141,04 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,69372USD. Heute steht er bei 72,09USD. Das Investment wäre auf 14.596,8USD gewachsen – eine Steigerung von +191,94 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Technische Signale zeigen Volatilität; ein bearish-engulfing deutet auf Korrektur, Fundamentales bleibt vorsichtig optimistisch. UBS-Analystin Joni Teves bleibt zuversichtlich für Gold und Silber und setzt ein Silberziel von ca. 91,90 USD; aktueller Kurs rund 73 USD, kurzes Ziel ca. 78,50 USD. Hinweise auf eine zerbrechliche Erholung. 14-Tage-Entwicklung nicht in Prozent angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|369,30EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|129,81EUR
|-0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,06EUR
|+0,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|375,28EUR
|+0,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,82EUR
|-1,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|586,50EUR
|+0,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,14EUR
|-0,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,39EUR
|+0,17 %
|Long
|1
|0,00
|129,65EUR
|-0,36 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,941EUR
|+0,28 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.