Heftiger Rückgang Silber verliert -1,28 %

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,96 % 1 Monat -13,94 % 3 Monate -7,92 % 1 Jahr +141,04 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 72,09. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,69372USD. Heute steht er bei 72,09USD. Das Investment wäre auf 14.596,8USD gewachsen – eine Steigerung von +191,94 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Technische Signale zeigen Volatilität; ein bearish-engulfing deutet auf Korrektur, Fundamentales bleibt vorsichtig optimistisch. UBS-Analystin Joni Teves bleibt zuversichtlich für Gold und Silber und setzt ein Silberziel von ca. 91,90 USD; aktueller Kurs rund 73 USD, kurzes Ziel ca. 78,50 USD. Hinweise auf eine zerbrechliche Erholung. 14-Tage-Entwicklung nicht in Prozent angegeben.