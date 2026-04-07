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    Silver Storm erweitert sein Führungs- und technisches Team

    Silver Storm erweitert sein Führungs- und technisches Team
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario, 7. April 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass ab sofort vier neue erfahrene Bergbaufachleute das Führungsteam verstärken werden:

     

    -          Fernando Ragone, Chief Financial Officer

    -          Arturo Zamudio, General Manager, Mexiko

    -          Shane Ghouralal, P.Eng., Director, Technical Services

    -          David Travis, Project Director, Mexiko

     

    President und CEO Greg McKenzie erklärt: „Dank dieser Erweiterung unserer Führungsriege verfügen wir nun über einen ganz wesentlichen Expertenmix mit nachweislichen Erfolgen in der Projektumsetzung, fachlichem Knowhow und Führungserfahrung. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass es sein Ziel – die Wiederaufnahme des Betriebs im Silberminenkomplex La Parrilla im zweiten Quartal 2026 – auch erreichen kann. Ich freue mich wirklich sehr, diese Neuzugänge bei Silver Storm ankündigen zu können und bin überzeugt, dass sie zu unserem weiteren Wachstum und Erfolg beitragen werden.“

     

    Fernando Ragone: Herr Ragone bereichert das Unternehmen mit seinen 28 Jahren Erfahrung im Finanz- und Bergbausektor. Er war zuletzt Senior Vice President und Chief Financial Officer bei Wesdome Gold Mines Ltd. Darüber hinaus war Herr Ragone als Chief Financial Officer bei Baffinland Iron Mines Corporation und in der North American Zinc Division bei Glencore beschäftigt und bekleidete außerdem leitende Funktionen bei First Majestic Silver Corp. und Primero Mining Corp.

     

    Arturo Zamudio: Herr Zamudio ist ein fachkundiger Bergbauingenieur mit über 36 Jahren Erfahrung im mexikanischen Bergbau. Er war als General Manager für den Silber-Blei-Zink-Untertagebaubetrieb La Colorada der Pan American Silver Corp. zuständig und verantwortete bei Argonaut Gold den Haufenlaugungsbetrieb in den Gold- und Silberminen El Castillo und San Agustin. Zuletzt war er als Director of Strategic Planning beim mexikanischen Bergbaudienstleister MINPRO S.A. tätig.

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