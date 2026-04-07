Deutlich mehr Fahrzeugzulassungen im März

Flensburg (dts Nachrichtenagentur) - Im März 2026 sind in Deutschland 294.161 fabrikneue Personenkraftwagen zugelassen worden. Das entspricht einem Anstieg von 16,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mit. Im ersten Quartal insgesamt ergab sich ein Zulassungsplus von 5,2 Prozent. Der Anteil der gewerblichen Zulassungen stieg im März um 13,0 Prozent auf 65,0 Prozent, während die privaten Neuzulassungen um 22,2 Prozent zunahmen.



Bei den deutschen Automarken verzeichnete Smart mit einem Plus von 189,6 Prozent die stärkste Steigerung, auch wenn ihr Anteil an den Neuzulassungen nur 0,2 Prozent betrug. Zweistellig waren die Zuwächse bei Opel (+43,0 Prozent/4,7 Prozent), Mini (+42,3 Prozent/1,2 Prozent), Audi (+25,0 Prozent/7,5 Prozent) und BMW (+16,5 Prozent/8,3 Prozent). Ford (+8,7 Prozent/3,2 Prozent) und VW (+3,2 Prozent/17,9 Prozent) erzielten ebenfalls Zulassungssteigerungen. Rückgänge zeigten sich bei Porsche (-12,1 Prozent/1,0 Prozent) und MAN (-47,6 Prozent/0,0 Prozent). VW erreichte mit 17,9 Prozent den größten Markenanteil an den Neuzulassungen.





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