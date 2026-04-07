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    Paris warnt vor Angriffen auf zivile Infrastruktur im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Barrot warnt vor Angriffen auf zivile Infrastruktur
    • Solche Angriffe verstoßen gegen Völkerrecht
    • Trump droht Zerstörung von Brücken und Kraftwerken
    Paris warnt vor Angriffen auf zivile Infrastruktur im Iran
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat vor von US-Präsident Donald Trump angedrohten Angriffen auf zivile Infrastruktur im Iran gewarnt. "Wenn wir uns alle gegen Angriffe auf zivile und energetische Infrastrukturen aussprechen, dann vor allem, weil sie nach den Regeln der Kriegsführung und dem Völkerrecht ausgeschlossen sind, und zweitens, weil sie im Falle des Krieges im Iran zweifellos eine neue Phase der Eskalation und Vergeltungsmaßnahmen einleiten würden", sagte Barrot dem Sender France Info.

    Diese würden die Region und die Weltwirtschaft in einen beunruhigenden Teufelskreis stürzen. "Wir erleben bereits einen sprunghaften Anstieg der Kraftstoffpreise. Würden die Energieinfrastrukturen im Iran angegriffen, ist mit Vergeltungsmaßnahmen des iranischen Regimes zu rechnen, die eine ohnehin schon besorgniserregende Lage weiter verschärfen würden", sagte Barrot.

    Trump droht mit der "völligen Zerstörung" aller Brücken und Kraftwerke im Iran, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Straße von Hormus wieder öffnet./evs/DP/nas





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