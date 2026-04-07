Die U.S. Polo Assn. und ESPN präsentieren den legendären USPA Gold Cup im USPA National Polo Center, moderiert vom legendären Kommentator Chris Fowler

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), unterstützte stolz den USPA Gold Cup im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, am 5. April 2026, Ostersonntag, vor einer Rekordkulisse im U.S. Polo Assn. Stadium Field.

1. Die Gewinner des USPA Gold Cup 2026, Team Pilot (#1 Curtis Pilot – 0, #2 Mackenzie Weisz – 6, #3 Lorenzo Chavanne – 7, #4 Camilo „Jeta“ Castagnola – 10), auf der Bühne mit der legendären Trophäe im USPA National Polo Center – Wellington, Florida

2. Cousins, aber Rivalen auf dem Feld – Camilo „Jeta“ Castagnola von Team Pilot und Poroto Cambiaso von La Dolfina Scone kämpfen im Finale des USPA Gold Cup 2026 um den Ball

Bildnachweis: Augustina Fonda

Als zweitwichtigstes Turnier in den Vereinigten Staaten und entscheidender Teil des Gauntlet of Polo bringt der USPA Gold Cup die besten Spieler und Elite-Pferde des Sports in einem der wettbewerbsintensivsten und mit Spannung erwarteten Events der Winter-Polosaison im Vorfeld der U.S. Open Polo Championship zusammen.

Um die globale Bedeutung des Turniers weiter zu steigern, wurde das USPA Gold Cup-Finale vom legendären ESPN-Kommentator Chris Fowler moderiert und auf mehreren ESPN-Plattformen übertragen, wodurch eine der wichtigsten Meisterschaften des Sports Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wurde. Fowler wurde von den erfahrenen Kommentatoren Kenny Rice und dem Polo-Hall-of-Famer Adam Snow unterstützt. Weitere Übertragungen des Turnierfinales sind auf dem YouTube-Kanal von Global Polo zu finden. Die genauen Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Das USPA Gold Cup-Finale auf einen Blick:

- Finale: Pilot (#1 Curtis Pilot – 0, #2 Mackenzie Weisz – 6, #3 Lorenzo Chavanne – 7, #4 Camilo „Jeta“ Castagnola – 10) gegen La Dolfina Scone (#1 David Paradice – 0, #2 Rufino Merlos – 6, #3 Jesse Bray – 7, #4 Poroto Cambiaso – 10)

- Datum: 5. April 2026

- Austragungsort: USPA National Polo Center, Wellington, Florida, auf dem U.S. Polo Assn. Stadium Field

- Endergebnis: 10 (Pilot) – 6 (La Dolfina Scone)

- MVP: Lorenzo Chavanne (Pilot)

- Best Playing Pony: V8 Tyson, geritten von Lorenzo Chavanne

- Best Playing Pony, argentinische Zucht: Open Texas, geritten von Lorenzo Chavanne

- U.S. Polo Assn. Sportsmanship Award, präsentiert von YETI: Curtis Pilot (Pilot)

- Begünstigte Wohltätigkeitsorganisationen: Replay Polo (La Dolfina Scone) und Work To Ride (Pilot)

- Übertragung: ESPN-Plattformen (moderiert von Chris Fowler mit Kenny Rice und Adam Snow) sowie Global Polo YouTube

- Spielhighlights: Pilot gegen La Dolfina Scone ist eine Neuauflage des Spiels vom USPA Gold Cup 2023, bei dem La Dolfina Scone den Sieg davontrug. Im Jahr 2026 sind diese beiden Teams die jüngsten, die jemals am USPA Gold Cup teilgenommen haben, wobei beide einen Spieler mit familiärer Tradition in ihren Kadern haben. Pilot lag zur Halbzeit mit 2:5 zurück, ließ La Dolfina Scone jedoch im 4. und 5. Chukker keine Tore mehr zu. MVP Lorenzo Chavanne erzielte insgesamt 6 Tore und brachte Pilot in der zweiten Halbzeit in Führung, um den dritten USPA-Gold-Cup-Sieg von Pilot zu sichern.

Als offizielle Sportmarke der USPA war die U.S. Polo Assn. während des gesamten Turniers sowohl auf als auch neben dem Feld präsent. Neben der U.S. Open Polo Championship, die auf dem mit dem ikonischen Double-Horsemen-Logo der Marke versehenen U.S. Polo Assn. Stadium Field im NPC stattfand, stattete U.S. Polo Assn. das gesamte NPC-Personal vor Ort aus und stellte allen am Gauntlet of Polo teilnehmenden Teams sein Performance-Trikot-Programm zur Verfügung.

Abseits des Spielfelds im USPA-Shop im NPC bereicherte die Sportmarke das Zuschauererlebnis durch ein immersives Einzelhandelsangebot, darunter eine Signierstunde für das Kinderbuch von Tyrus und Georgie Murdoch, Siebdruck von Oster-Tragetaschen, einen Live-Geiger und eine kostenlose Verkostung von gekühltem U.S. Polo Assn. Rosé-Wein in limitierter Auflage. Neben dem Posieren vor der Selfie-Wand der Marke U.S. Polo Assn. oder einem Imbiss im traditionellen argentinischen Asado-Bereich vor dem Spiel erlebten die Zuschauer auch das traditionelle Divot-Stomping in der Halbzeitpause in farbenfrohen Osteroutfits, bei dem Models von U.S. Polo Assn. mit den Gästen in Kontakt traten und interaktive Social-Media-Momente schufen, was zur lebhaften Atmosphäre des Meisterschaftssonntags beitrug.

„Der USPA Gold Cup stellt den Höhepunkt der High-Goal-Wettbewerbe im Vorfeld der U.S. Open Polo Championship dar und präsentiert einem weltweiten Publikum auf ESPN das außergewöhnliche Talent, die Teamarbeit und die Athletik, die diesen Sport auf höchstem Niveau auszeichnen“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, dieses historische Turnier zu unterstützen und weiterhin inspirierende Momente zwischen dem Polosport und Fans auf der ganzen Welt zu schaffen.“

„Herzlichen Glückwunsch an beide Teams zu diesem epischen Spiel vor einer Rekordkulisse“, fügte Prince hinzu.

Mit vielen der weltweit erfolgreichsten Spieler bot der USPA Gold Cup 2026 erneut ein außergewöhnliches Wettbewerbsniveau, wobei 10-Goal-Spieler wie Hilario Ulloa, Adolfo und Poroto Cambiaso, Tomas Panelo sowie Jeta und Barto Castagnola auf dem Feld standen, zusammen mit herausragenden Talenten wie Polito Pieres (9-Goal), Jesse Bray (7-Goal), Rufino Merlos (6-Goal), Mackenzie Weisz (6-Goal) und dem jungen Star Timmy Dutta (4-Goal).

Der 1974 ins Leben gerufene USPA Gold Cup ist nach wie vor ein Eckpfeiler der amerikanischen High-Goal-Polo-Saison. Das Turnier 2026 markiert den 52. USPA Gold Cup und ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur U.S. Open Polo Championship, die vom 1. bis 26. April 2026 im NPC ausgetragen wird.

Der USPA Gold Cup diente zudem als wichtige Plattform für die neue globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel „An Icon Born from the Game“, die die Ursprünge dieses ikonischen Kleidungsstücks feiert – vom Polosport bis in die Kleiderschränke auf der ganzen Welt. Durch die Umsetzung der Kampagne bei einem der prestigeträchtigsten Turniere des Sports brachte die U.S. Polo Assn. Fans, Spieler und Verbraucher mit der authentischen DNA des Poloshirts in Verbindung und schuf so eine Brücke zwischen Sport und Stil, die Tradition und modernen Stil miteinander verbindet.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky – VP, Global PR and Communications

Telefon +001.561.790.8036 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Telefon +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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