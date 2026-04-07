Chemiewerte weiter erholt - Wacker Chemie auf Jahreshoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 52,26 auf Tradegate (07. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,43 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -23,24 %/+20,90 % bedeutet.