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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chemiewerte weiter erholt - Wacker Chemie auf Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung europäischer Chemiewerte gewinnt Fahrt
    • Stoxx sank bis Mitte März zeitweise um elf Prozent
    • Analysten sehen Reduktion des Überangebots, Nachfrage ungewiss
    AKTIEN IM FOKUS - Chemiewerte weiter erholt - Wacker Chemie auf Jahreshoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Erholung von Europas Chemiewerten hat am Dienstag wieder Fahrt aufgenommen. In den ersten Wochen des Iran-Kriegs bis Mitte März war der Stoxx Europe 600 Chemicals noch um gut 11 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Herbst 2022. Inzwischen machte er seine kriegsbedingten Verluste allerdings fast wett. Einzelwerte wie Wacker Chemie , BASF und Brenntag erreichten sogar neue Jahreshochs oder stehen kurz davor.

    Analysten sehen durch den Krieg zunächst einige Pluspunkte für Chemiewerte: nachlassenden Konkurrenzdruck, Reduktion des Überangebots und steigende Preise. Risikofaktor bleibe allerdings eine geringere Nachfrage, deren Ausmaß insbesondere von der Dauer des Iran-Kriegs abhängt./ag/bek/jha/

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    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 52,26 auf Tradegate (07. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,43 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -23,24 %/+20,90 % bedeutet.




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