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    Gotion leitet den Start des europäisch-afrikanischen Korridors für elektrische Logistik

    Gotion leitet den Start des europäisch-afrikanischen Korridors für elektrische Logistik
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    Ein neues Modell für kohlenstoffarmen kontinentübergreifenden Güterverkehr nimmt Gestalt an

    RABAT, Marokko, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Gotion, Green Power Morocco (GPM) und Chery Heavy Trucks haben eine Vereinbarung über die Entwicklung eines elektrischen Schwerlast-Logistikkorridors zwischen Marokko und Frankreich unterzeichnet, der einen emissionsärmeren kontinentübergreifenden Güterverkehr fördern soll.

    Die 2.000 km lange Strecke verbindet Agadir (Südmarokko) über den Hafen von Tanger mit Perpignan (Südfrankreich), das derzeit täglich von rund 2.000 schweren Lkw angefahren wird. Die Partner werden schrittweise Elektro-Lkw und die dazugehörige Infrastruktur einführen, um die Emissionsintensität auf dieser wichtigen Handelsroute zu verringern.

    Skalierbares Partnerschaftsmodell

    Gotion und GPM werden ein Joint Venture gründen, um Elektroflotten, Batteriewechselstationen, intelligentes Dispatching und Energiespeicher zu verwalten. Der erste Einsatz umfasst 100 schwere Elektro-Lkw mit Gotion-Batteriesystemen, der weitere Ausbau hängt von der Leistung und der Bereitschaft der Infrastruktur ab. Chery bringt seine Fähigkeiten in der Nutzfahrzeugentwicklung und -herstellung ein.

    Innovation beim Laden und Tauschen

    Derzeit wird eine Lösung für den Batteriewechsel entwickelt, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Betriebseffizienz von schweren Lastkraftwagen zu verbessern. Unterstützt wird dies durch Arbeiten zur Standardisierung von Batterien und zum Lebenszyklusmanagement.

    Emissionsärmere Handelskorridore

    Das Projekt kombiniert Elektrifizierung, Energieinfrastruktur und digitale Logistik, um ein skalierbares Modell zur Reduzierung von Frachtemissionen zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Angaben zur Kohlenstoffneutralität gemacht; künftige Angaben zur Umweltleistung erfordern verifizierte Daten und eine Zertifizierung.

    Phil Jenkins, CEO der GPM Holding: „Diese Kooperation kombiniert die Batterietechnologie von Gotion mit der Fertigung von Chery, um maßgeschneiderte Elektrologistiklösungen für regionale Bedürfnisse zu entwickeln. Der marokkanische Logistiksektor birgt langfristig ein großes Potenzial."

    Li Zhen, Vorsitzender von Gotion High-Tech: „Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Anwendungsszenarien für unsere Batterietechnologien und unterstützt praktische, skalierbare Lösungen für einen emissionsärmeren Güterverkehr."

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gotion-leitet-den-start-des-europaisch-afrikanischen-korridors-fur-elektrische-logistik-302735670.html



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