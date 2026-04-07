JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von Wettereinflüssen stark belastet worden sein, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stark gesunken sein dürfte, schrieb Glynis Johnson am Dienstag. Jedoch trage das erste Jahresviertel stets nur wenig zum Jahresgewinn bei. Beim 12-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns sei Heidelberg zu preiswert bewertet. Bei einem wohl schwächeren Abschneiden im ersten Quartal im Vergleich mit der Konkurrenz gehe es nun um Kostensenkungen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 172,5EUR auf Tradegate (07. April 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 285

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

